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Ecem Özkaya kimdir? Nerelidir? Ecem Özkaya kaç yaşındadır?

Birden fazla dizi ve filmde yer almış olan oyuncu Ecem Özkaya, adından söz ettirmeye devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde canlandırdığı karakter ile seyirciye kendini tanıtmıştı. Ecem Özkaya ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:23
Ecem Özkaya kimdir? Nerelidir? Ecem Özkaya kaç yaşındadır?
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Ecem Özkaya kimdir?

 25 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özkaya, 33 yaşındadır. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Elveda Rumeli, Kartallar Yüksek Uçar, Havalimanı- İyi Uçuşlar, Cümbür Cemaat Aile, İffet,Zengin Kız Fakir Oğlan dizilerinde rol almıştır. Sizi Seviyorum isimli filmde de yer alan oyuncu, seyirciye kendini sevdirmeyi başarmıştır.  2010 yılında, herkesin Muro lakabı ile tanıdığı Mustafa Üstündağ ile evlenmiştir. Özkaya ayrıca Kanal D’de ekranlara gelen Hayat Şarkısı dizisinde Melek karakterine hayat vermiştir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:23
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OyuncuEcem Özkaya
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