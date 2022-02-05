Ecem Özkaya kimdir? Nerelidir? Ecem Özkaya kaç yaşındadır?

Ecem Özkaya kimdir?

25 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özkaya, 33 yaşındadır. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Elveda Rumeli, Kartallar Yüksek Uçar, Havalimanı- İyi Uçuşlar, Cümbür Cemaat Aile, İffet,Zengin Kız Fakir Oğlan dizilerinde rol almıştır. Sizi Seviyorum isimli filmde de yer alan, seyirciye kendini sevdirmeyi başarmıştır. 2010 yılında, herkesin Muro lakabı ile tanıdığı Mustafa Üstündağ ile evlenmiştir. Özkaya ayrıca Kanal D’de ekranlara gelen Hayat Şarkısı dizisinde Melek karakterine hayat vermiştir.