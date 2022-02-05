Ecem Özkaya kimdir? Nerelidir? Ecem Özkaya kaç yaşındadır?

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:23
Ecem Özkaya kimdir?
25 Haziran 1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Özkaya, 33 yaşındadır. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olmuştur. Elveda Rumeli, Kartallar Yüksek Uçar, Havalimanı- İyi Uçuşlar, Cümbür Cemaat Aile, İffet,Zengin Kız Fakir Oğlan dizilerinde rol almıştır. Sizi Seviyorum isimli filmde de yer alan oyuncu
, seyirciye kendini sevdirmeyi başarmıştır. 2010 yılında, herkesin Muro lakabı ile tanıdığı Mustafa Üstündağ ile evlenmiştir. Özkaya ayrıca Kanal D’de ekranlara gelen Hayat Şarkısı dizisinde Melek karakterine hayat vermiştir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:23
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