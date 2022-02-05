Duygu Yetiş kimdir? Nerelidir? Duygu Yetiş kaç yaşındadır?

Duygu Yetiş kimdir?

22 Mart 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, 37 yaşındadır. İlk oyunculuk kariyerine Tatlı Hayat dizisinde başlamıştır. Bu diziden sonra Evli ve Çocuklu dizisinde yer almıştır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 1,56 boyunda ve 55 kilodur. Koç burcudur.

Yer aldığı projeler

-Bir Aile Hikayesi

-Düğüm Salonu

-Ayla

-Acil Aşk Aranıyor Nisan

-Analı Oğullu

-Hercai

-Tatlı Hayat – Mehpare

-Evli ve Çocuklu

-Yağmur Zamanı – Merve

-Gülpare – Melek

-Annem – Gonca

-Kış Masalı – Esmer

-Üsküdar’a Giderken

-Uçurum – Şule

-Kerem – Aslı