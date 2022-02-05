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Duygu Yetiş kimdir? Nerelidir? Duygu Yetiş kaç yaşındadır?

Birden fazla projede yer alan Duygu Yetiş, başarılı oyunculuğu ile seyirciye kendini sevdirmeyi başarmıştır. Güzel oyuncu adından söz ettirmeye devam ediyor. Yer aldığı dizi ve filmlerde kendini kanıtlamış olan oyuncu hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:43
Duygu Yetiş kimdir? Nerelidir? Duygu Yetiş kaç yaşındadır?
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Duygu Yetiş kimdir?

22 Mart 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, 37 yaşındadır. İlk oyunculuk kariyerine Tatlı Hayat dizisinde başlamıştır. Bu diziden sonra Evli ve Çocuklu dizisinde yer almıştır. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 1,56 boyunda ve 55 kilodur. Koç burcudur. 

Yer aldığı projeler

-Bir Aile Hikayesi

-Düğüm Salonu

-Ayla

-Acil Aşk Aranıyor Nisan 

-Analı Oğullu 

-Hercai

-Tatlı Hayat – Mehpare

-Evli ve Çocuklu

-Yağmur Zamanı – Merve 

-Gülpare – Melek 

-Annem – Gonca 

-Kış Masalı – Esmer 

-Üsküdar’a Giderken 

-Uçurum – Şule

-Kerem – Aslı 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:43
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Duygu YetişOyuncu
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