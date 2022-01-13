Dom dizisi yorumu, eleştirisi, oyuncu kadrosu

Evdeki baba polis, erkek çocuk da bir suçludur. Geeçen sene yayınlanan Bryan Cranston'lı Your Honor'ı akla getiren Dom, gerçek bir hikayeden esinlenmiştir. Rio de Janerio'da aile şiddetin, dramın ve sevgisizliğin konu edindiği hikayede gerçeklerin kurgu ile bir hayli tuhaf bir hal aldığı yansıtılır.

Yaratıcı Breno Silveira uyuşturucu, cinsel ilişkiler, cinayet gibi pek çok konuyu Dom'da bir araya getiriyor. Dizinin üstün başarılı olmasını sağlayan etken ise Amazon Prime olduğu söylenebilir.kısa zamanda Invincible, Panic, gibi akıllara kazınan içerikleri izleyicilerle buluşturmasıyla, Netflix'in en büyük rakibi olduğu söylenebilir.

Dom dizi konusu

Pedro adlı gence odaklanan hikayede gencin seneler içindeki değişimi dikkat çekmektedir. 2000'lerın başlarında Rio de Janeiro büyük hırsızlık olayı ile anılmaya başlamış ve bunun yanında suç örgütleri de deşifre olmaya başlamıştır. Hırsızlığı gerçekleştiren şahsın sarışın ve mavi gözlü olması büyük bir dikkat çekmiştir. Senelerdir pek çok suçla yargılanan Pedro, neredeyse uuyuşturucunun en yakın arkadaşı olmuş durumdadır.

Pedro'nun babası Victor ise polistir. Oğlunun iyiliğini düşünen baba yıllar boyunca oğlu için çabalamıştır ancak umduğu gibi olmamıştır. Pedro'yu küçük yaşlarda rehabilitasyon merkezlerine götürerek, karakollardan toplamış ve en sonunda neredeyse şehrin en fazla arana kişileri arasında oğlunu görür hale gelmiştir. Ancak Pedro'nun vazgeçmek gibi amacı yoktur.

Şiddet ve çıplaklığın yer aldığı Dom, yazımızın başında da dediğimiz gibi yaşamın iki farklı tarafında bulunan aile bireylerinin yaşam hikayelerini aksiyonlu bir şekilde anlatıyor. Seksin, uyuşturucunun, mafyaların hakim olduğu bir dünya ve sarışın, mavi gözlü kişinin hükmü. Gerçek hikayeden uyarlanan bu dramatik dizi için hazır olun. Kaçırmayın.

IMDb: 8,4

Dom oyuncu kadrosu

Gabriel Leone – Pedro Dom

Flávio Tolezani – Victor Dantas

Filipe Bragança – Genç Victor

Raquel Villar – Jasmin

Mariana Cerrone – Laura

Digão Ribeiro – Armario

Laila Garin – Marisa

Isabella Santoni – Viviane

Ramon Francisco – Lico

Paulo de Melo – Biriba

https://youtu.be/jvtcnvxSbjM