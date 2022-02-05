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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi diziden ayrılıyor

Çarşamba akşamları TV 8 ekranlarında beğenilen yapımlarından Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tüm hızıyla yayın hayatına devam ediyor. Dizide başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un ayrılması ise izleyicileri şaşırttı. İşte konuyla ilgili detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:14
Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi diziden ayrılıyor
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TV 8 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir hayat hikayesine dayanarak yazdığı kitabından alıntılanan dizinin başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. 

Herkesin ilgiyle takip ettiği Doğduğun Ev Kaderindir’in başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol’un diziye veda etmesi ise izleyicileri şok etti.

Dizinin senaristi Eylem Canpolat’ın projeden ayrılması ile dizinin senaryosu farklı bir yola evrilerek devam etmekte. Dizideki Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol’un neden diziden ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:14
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Anahtar Kelimeler:
Doğduğun Ev Kaderindirİbrahim ÇelikkolTv8
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