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Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakteri İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı?

Ekranların en çok izlenen dizilerin başında Doğduğun Ev Kaderindir dizisi gelmektedir. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden Mehdi ayrıldı. İzleyiciler doğduğun ev kaderindir Mehdi neden dizide yok, İbrahim Çelikkol diziden neden ayrıldı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:58
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakteri İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı?
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Doğduğun ev kaderindir dizisi son dönemlerin en dikkat çekici yapımları arasında yer alırken, dizide aksiyon tüm heyecanıyla devam ediyor. Ülkemizde milyonlarca izleyici doğduğun ev kaderindir dizisini izliyor. Diziden son olarak Mehdi karakteri ayrıldı. İzleyiciler Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol’un diziden neden ayrıldığını merak ediyor.

Doğduğun ev kaderindir dizisindeki başroller diziden bir bir ayrılıyor. Son olarak dizide mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ayrılık sinyalleri verdi. Senaryodan dolayı başarılı oyuncu diziden ayrılıyor. Kendisinin başka bir projeye geçip geçmeyeceği ise belli olmadı.

İbrahim Çelikkol Kimdir?

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Kendisi son olarak TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandırıyordu. Annesi aslen Selanik göçmenidir. Babası ise Arap’tır. Daha önce basketbol oynadı ve profesyonel modellik yaptı. Basketbol kariyerine son verdikten sonra oyuncu olmaya karar verdi.

İlk kez Pars Narkoterör filminde oyunculuk yaptı. Daha sonra Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterini ortaya koydu.2017 yılında Mihre Mutlu ile dünya evine girdi.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:58
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim ÇelikkolDoğduğun Ev Kaderindir
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