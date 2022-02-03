Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Dizi oyuncuları haftalık ne kadar ücret alıyor? Oyuncuların lüks yaşamları sebebiyle kazandıkları para merak edilmektedir.
Taner Ölmez – Ali Vefa
Otizmli bir doktoru canlandıran Ölmez, Mucize Doktor dizisiyle haftalık 70.000 TL kazanıyor.
Murat Yıldırım – Ramo
Ailesi illegal işler yapan Ramo, onlara karşı çıkmıştır. Yıldırım, Ramo dizisiyle haftalık 70.000 TL kazanıyor.
Oktay Kaynarca – Hızır
Türkiye’nin önemli ailelerinden biri olan Çakırbeyli ailesinin dünyaya verdiği mücadeleyi anlatan EDHO dizisiyle Kaynarca haftalık 85.000 TL kazanıyor.
Burak Deniz – Maraşlı
Özel kuvvetlerden ayrılıp huzurlu bir hayat sürerken kızı ölen ve bunu yapanları ararken aşık olan Maraşlı, haftalık 55.000 TL kazanıyor.
Çağlar Ertuğrul – Serdar
Almanya’da yaşarken ailesinin öldürülmesi sonucu devlet himayesinde büyüyen ve içinde yer aldığı teşkilatta farklı görevlere katılan Teşkilat Serdar haftalık 40.000 TL alıyor.
Caner Cindoruk – Volkan
Burak Özçivit – Osman
Osmanlı Devletinin kurulacağı günü ve kurulduktan sonraki dönemi anlatan dizisinin başrol oyuncusu haftalık 45.000 TL kazanıyor.
Akın Akınözü – Miran
Seneler önce öldürülen ailesinin intikamını almak isterken Midyat’ın en önemli ailesinin kızına aşık olan Hercai Miran haftalık 35.000 TL alıyor.
Ezgi Mola – Safiye
Annesinin negatif tavırları sebebiyle obsesif rahatsızlığı olan kardeş rolüyle Masumlar Apartmanı Safiye haftalık 90.000 TL kazanıyor.
Farah Zeynep Abdullah – İnci
Yaptığı kaza sebebiyle aşk hayatının tamamı değişen Masumlar Apartmanı İnci haftalık 85.000 TL kazanıyor.
Demet Evgar – Cemre
Belediye başkanı kocasının şiddetlerine maruz kalan ve çıkan sanıç yangını sonrasında eşinden kurtulan Alev Alev Cemre haftalık 55.000 TL kazanıyor.
Buğra Gülsoy – Sultan Melikşah
Babası Alp Arslanın vefat etmesiyle tahta geçen ve devleti korumaya çalışan Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melikşah haftalık 60.000 TL kazanıyor.