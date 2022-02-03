İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...

Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Oyuncuların dizilerden ne kadar kazandığı merak edilmektedir. Haberimizde popüler dizilerin başrol oyuncularının bölüm başı ne kadar kazandıklarına yer verilmiştir.

03 Şubat 2022 Perşembe 23:13
Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?
Takip Et:

Dizi oyuncuları haftalık ne kadar ücret alıyor? Oyuncuların lüks yaşamları sebebiyle kazandıkları para merak edilmektedir.

Taner Ölmez – Ali Vefa

Otizmli bir doktoru canlandıran Ölmez, Mucize Doktor dizisiyle haftalık 70.000 TL kazanıyor.

Murat Yıldırım – Ramo

Ailesi illegal işler yapan Ramo, onlara karşı çıkmıştır. Yıldırım, Ramo dizisiyle haftalık 70.000 TL kazanıyor.

Oktay Kaynarca – Hızır

Türkiye’nin önemli ailelerinden biri olan Çakırbeyli ailesinin dünyaya verdiği mücadeleyi anlatan EDHO dizisiyle Kaynarca haftalık 85.000 TL kazanıyor.

Burak Deniz – Maraşlı

Özel kuvvetlerden ayrılıp huzurlu bir hayat sürerken kızı ölen ve bunu yapanları ararken aşık olan Maraşlı, haftalık 55.000 TL kazanıyor.

Çağlar Ertuğrul – Serdar

Almanya’da yaşarken ailesinin öldürülmesi sonucu devlet himayesinde büyüyen ve içinde yer aldığı teşkilatta farklı görevlere katılan Teşkilat Serdar haftalık 40.000 TL alıyor.

Caner Cindoruk – Volkan

Yıllardır güzel bir evliliği olan ve karısının güvenini suiistimal eden Sadakatsiz Volkan haftalık 70.000 TL kazanmaktadır.

Burak Özçivit – Osman

Osmanlı Devletinin kurulacağı günü ve kurulduktan sonraki dönemi anlatan dizisinin başrol oyuncusu haftalık 45.000 TL kazanıyor.

Akın Akınözü – Miran

Seneler önce öldürülen ailesinin intikamını almak isterken Midyat’ın en önemli ailesinin kızına aşık olan Hercai Miran haftalık 35.000 TL alıyor.

Ezgi Mola – Safiye

Annesinin negatif tavırları sebebiyle obsesif rahatsızlığı olan kardeş rolüyle Masumlar Apartmanı Safiye haftalık 90.000 TL kazanıyor.

Farah Zeynep Abdullah – İnci

Yaptığı kaza sebebiyle aşk hayatının tamamı değişen Masumlar Apartmanı İnci haftalık 85.000 TL kazanıyor.

Demet Evgar – Cemre

Belediye başkanı kocasının şiddetlerine maruz kalan ve çıkan sanıç yangını sonrasında eşinden kurtulan Alev Alev Cemre haftalık 55.000 TL kazanıyor.

Buğra Gülsoy – Sultan Melikşah

Babası Alp Arslanın vefat etmesiyle tahta geçen ve devleti korumaya çalışan Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melikşah haftalık 60.000 TL kazanıyor.



Son Güncelleme: 03.02.2022 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncularBölüm Başı Kazandıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın hakkında bilgiler
Earth at Night in Color dizisinin konusu nedir?
Earth at Night in Color dizisinin konusu nedir?
Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Andropoz dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?
Andropoz dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?
Camdaki Kız Selen Kimdir?
Camdaki Kız Selen Kimdir?
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?

Popüler Haberler

Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?
Bir Gün Daha filminin konusu nedir? Filme dair yorumlar
GSS Gelir Testi nedir ve nasıl başvurulur?
Masumlar Apartmanı Anıl kimdir? Selim Can Yalçın hakkında bilgiler
Earth at Night in Color dizisinin konusu nedir?
Kalp Yarası Ömer kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Andropoz dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?
Camdaki Kız Selen Kimdir?
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
Fitre olarak verilmesi caiz olan besinler nelerdir?
Zuhal Topal’la Sofrada Hicran’ın kaynanası Elife Ergün kimdir?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Uzman Çavuşlar ne kadar maaş almaktadır?
PTT Kargo Cumartesi günü teslimat yapıyor mu, PTT Kargo hafta sonu teslimat yapıyor mu ?
Fıtır sadakasını pirinçten vermek caiz midir?
Fıtır sadakasını kimler vermelidir? Gayrimüslim hizmetçinin adına da verilmeli midir?
Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası miktarı nasıl belirlenir?
Ramazan zekatı nasıl belirlenir?
Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.