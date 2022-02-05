Disney Plus, Hawkeye Spin-off serisi için hazırlıklara başladı!

Disney Plus, ‘Hawkeye’ için bir Spin-off serisini hazırlamak için kolları sıvadı. Disney Plus, ‘Hawkeye’ için Spin-off serisini hazırlamanın derdine düşerek sinemaseverlerin karşısına çıkmayı planlıyor.
Disney Plus, ‘Hawkeye’ İçin Bir Spin-off Serisi Hazırlıyor
Disney Plus'taki "Hawkeye" serisi şu zamandan bir yan projesi olabilir. Alaqua Cox'un "Hawkeye" dizisinde canlandırdığı Kızılderili karakter Echo'dan merkezli dizi, Disney Plus için ilk geliştirme aşamasındadır. Etan Cohen ve Emily Cohen, kısa süre önce yazarların toplantısında bir program yazmak ve yürütmek ile görevlendirilmişlerdi. Serinin yapımını Marvel Studios devralacak.
Aralık ayı içerisinde, Cox ve diğer birkaç aktörün yeni yeteneğinin Hawkeye serisine katılacağı açıklandı. Gösteri, Cox'un ekranlara ilk çıkışı olacaktır. Şovun diziye çıkıp çıkmayacağına dair belirsizlik devam ediyor, ancak Marvel'in genişleyen televizyon evrenini Disney Plus'taki mevcut şovlardan karakterlerle genişletmeye başlama şansını büyük ölçüde artırıyor. Renner, okçuluk ustası olarak Kate Bishop olarak Hailee Steinfeld'i oynayacak. Seri, "Yenilmezler: Endgame" olaylarından sonra başlıyor ve Jonathan Igla tarafından yazılmıştır.