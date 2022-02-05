Disney Plus, Hawkeye Spin-off serisi için hazırlıklara başladı!

Disney Plus, ‘Hawkeye’ için bir Spin-off serisini hazırlamak için kolları sıvadı. Disney Plus, ‘Hawkeye’ için Spin-off serisini hazırlamanın derdine düşerek sinemaseverlerin karşısına çıkmayı planlıyor.

Disney Plus, ‘Hawkeye’ İçin Bir Spin-off Serisi Hazırlıyor

Disney Plus'taki "Hawkeye" serisi şu zamandan bir yan projesi olabilir. Alaqua Cox'un "Hawkeye" dizisinde canlandırdığı Kızılderili karakter Echo'dan merkezli dizi, Disney Plus için ilk geliştirme aşamasındadır. Etan Cohen ve Emily Cohen, kısa süre önce yazarların toplantısında bir program yazmak ve yürütmek ile görevlendirilmişlerdi. Serinin yapımını Marvel Studios devralacak.

Asıl ismi Mayısa Lopez olan Echo, birinin hareketlerini veya dövüş tarzını taklit etme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip ve bu da onu savaşta zorlu bir rakip haline getirmektedir. Echo, Marvel çizgi romanlarında Daredevil, Moon Knight ve The Avengers gibi karakterler ile yolları kesişir. Ayrıca çizgi romanlarda, Hawkeye, Clint Barton'a geçmeden önce Ronin unvanını elinde tutan ilk kişiydi. Barton (Jeremy Renner), Avengers: Endgame'de Ronin kısaltma adını kullandı.

Aralık ayı içerisinde, Cox ve diğer birkaç aktörün yeni yeteneğinin Hawkeye serisine katılacağı açıklandı. Gösteri, Cox'un ekranlara ilk çıkışı olacaktır. Şovun diziye çıkıp çıkmayacağına dair belirsizlik devam ediyor, ancak Marvel'in genişleyen televizyon evrenini Disney Plus'taki mevcut şovlardan karakterlerle genişletmeye başlama şansını büyük ölçüde artırıyor. Renner, okçuluk ustası olarak Kate Bishop olarak Hailee Steinfeld'i oynayacak. Seri, "Yenilmezler: Endgame" olaylarından sonra başlıyor ve Jonathan Igla tarafından yazılmıştır.