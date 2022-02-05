İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Disney Plus, Hawkeye Spin-off serisi için hazırlıklara başladı!

Disney Plus, ‘Hawkeye’ için bir Spin-off serisinin hazırlanması için hazırlıklara başlamış durumda. Disney Plus, ‘Hawkeye’ için Spin-off serisini hazırlamaya başlamış durumda ve birden fazla isimler temasa geçerek en kısa sürede vizyona sokmayı düşünüyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:54
Disney Plus, Hawkeye Spin-off serisi için hazırlıklara başladı!
Takip Et:

Disney Plus, ‘Hawkeye’ için bir Spin-off serisini hazırlamak için kolları sıvadı. Disney Plus, ‘Hawkeye’ için Spin-off serisini hazırlamanın derdine düşerek sinemaseverlerin karşısına çıkmayı planlıyor.

Disney Plus, ‘Hawkeye’ İçin Bir Spin-off Serisi Hazırlıyor

Disney Plus'taki "Hawkeye" serisi şu zamandan bir yan projesi olabilir. Alaqua Cox'un "Hawkeye" dizisinde canlandırdığı Kızılderili karakter Echo'dan merkezli dizi, Disney Plus için ilk geliştirme aşamasındadır. Etan Cohen ve Emily Cohen, kısa süre önce yazarların toplantısında bir program yazmak ve yürütmek ile görevlendirilmişlerdi. Serinin yapımını Marvel Studios devralacak.

Asıl ismi Mayısa Lopez olan Echo, birinin hareketlerini veya dövüş tarzını taklit etme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip ve bu da onu savaşta zorlu bir rakip haline getirmektedir. Echo, Marvel çizgi romanlarında Daredevil, Moon Knight ve The Avengers gibi karakterler ile yolları kesişir. Ayrıca çizgi romanlarda, Hawkeye, Clint Barton'a geçmeden önce Ronin unvanını elinde tutan ilk kişiydi. Barton (Jeremy Renner), Avengers: Endgame'de Ronin kısaltma adını kullandı.

Aralık ayı içerisinde, Cox ve diğer birkaç aktörün yeni yeteneğinin Hawkeye serisine katılacağı açıklandı. Gösteri, Cox'un ekranlara ilk çıkışı olacaktır. Şovun diziye çıkıp çıkmayacağına dair belirsizlik devam ediyor, ancak Marvel'in genişleyen televizyon evrenini Disney Plus'taki mevcut şovlardan karakterlerle genişletmeye başlama şansını büyük ölçüde artırıyor. Renner, okçuluk ustası olarak Kate Bishop olarak Hailee Steinfeld'i oynayacak. Seri, "Yenilmezler: Endgame" olaylarından sonra başlıyor ve Jonathan Igla tarafından yazılmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Disney PlusHawkeyeSpin-offSeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım Başvuruları nasıl yapılır?
Zuhal Topal’la Sofrada Zehra Aytekin kimdir?
Bobinaj elektrik sarma işçilerini aylık kazancı kaç TL?
Android kullanıcıları bu uygulamalardan uzak durun!
TV8 En Şık Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Zeyno Eracar kimdir, nerelidir? Zeyno Eracar hakkında bilgiler
Murat Daltaban kimdir? Nerelidir? Murat Daltaban kaç yaşında?
Usta oyuncu Metin Coşkun kimdir?
Orhan Edip kimdir? Kaç yaşında? Orhan Edip'in hayatı
Orhan Güner kimdir? Orhan Güner kaç yaşında, nereli?
Kırmızı Oda dizisinin yeni konuğu Esra Ronabar diziye dahil oluyor! Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.