TRT 1 ekranlarının 10 Aralık 2014 tarihinde başlayarak 5 sezon boyunca en sevilen dizileri arasında yer almış olan Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak edildi. 2016 ve 2017 yılında en iyi dizi seçilen Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcılığını Tekden Film üstlenmiştir. Yönetmen koltuğunda Metin Günay’ın oturduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularını ve karakterlerini yakından inceleyeceğiz.

Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları ve karakterleri

Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul Gazi)

26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir’de doğan Engin Altan Düzyatan Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kamera karşısına ilk kez 2001 yılında Ruhsar dizisinde geçen Engin Altan Düzyatan aynı sene içinde Bizim Otel ve Yeditepe İstanbul dizisinde rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve sunuculuk yapan Engin Altan Düzyatan asıl çıkışını Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteriyle yaşamış ve bu performansıyla 7 kez en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Kaan Taşaner (Gündoğdu Bey)

23 Nisan 1979 tarihinde Antalya’da doğan Kaan Taşaner, Konya Selçuklu Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat dalından mezun olmuştur. 2004 yılında ilk kez kamera karşısına Büyük Buluşma dizisiyle geçen Kaan Taşaner Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk iki sezonunda ve beşince sezonunda Gündoğdu karakterini canlandırmıştır. Suçu Ne, Kuzey Güney, Mehmetçik Kut’ül Amare, Şahin Tepesi dizilerinde rol alan Kaan Taşaner, şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol almaktadır.

Hülya Darcan (Hayme Ana)

27 Nisan 1951 tarihinde İzmir’de doğan Hülya Darcan 16 yaşında Kapak Yıldızı yarışmasında 3. olmuş daha sonra ise sinema filmlerinde rol almaya başlamıştır. İlk kez kamera karşısına 1967 yılında Silahları Ellerinde Öldür filminde geçen Hülya Darcan Kanunsuz Toprak, Kurbanlık Katil, Çelik Bilek ve Kara Kartal filmleriyle Leyla’nın Evi, Kalbim Seni Seçti, Samanyolu, Dila Hanım, Şeref Sözü, Tutsak gibi dizilerde rol almıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungur Tekin, Gündoğdu Bey, Ertuğrul Gazi ve Dündar Bey’in annesi olan Hayme Ana karakteri canlandıran Hülya Darcan son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştır.

İlker Aksum (Dragos)

23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta’da doğan İlker Aksum, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. İlk kez kamera karşısına 1997 yılında Olacak O Kadar dizisiyle geçen İlker Aksum, Diriliş Ertuğrul dizisine 5. sezonda katılmış ve Dragos karakterini canlandırmıştır. İlker Aksum 7. Koğuştaki Mucize, Mehmetçik Kut’ül Amare, Poyraz Karayel, Yeşil Deniz, Kadim Dostum, Yabancı Damat gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

Hande Soral (İlbilge Hatun)

Didem Balçın (Selcan Hatun)

3 Şubat 1987 tarihinde Bursa’da doğan Hande Soral 2008 yılında katıldığı Komedi Dükkanı isimli programda sahneye konuk olarak çıkmış ve daha sonra oyunculuk teklifleri almıştır. Oyunculuğa Küçük Kadılar dizisiyle başlayan Hande Soral daha sonra Bir Günah Gibi isimli dizide rol almıştır. Diriliş Ertuğrul dizisine 5. sezonunda katılan Hande Soral İlbilge karakterini canlandırmış daha sonra ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almıştır.

18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara’da doğan Didem Balçın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezundur. Kamera karşısına ilk defa 2003 yılında Gurbet Kadını dizisiyle geçen Diden Balçın Çakallarla Dans filminde rol almıştır. Didem Balçın, Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu Bey’in karısını canlandırmıştır. Şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde rol almaktadır.

Esra Bilgiç (Halime Hatun)

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da doğan Esra Bilgiç ilk kez Diriliş Ertuğrul dizisiyle kamera karşısına geçmiştir. Aynı zamanda mankenlik yapan Esra Bilgiç Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi’nin karısı ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin annesi olan Halime Hatun karakteri canlandırmıştır. Esra Bilgiç daha sonra Bir Umut Yeter ve Ramo dizilerinde rol almış şimdilerde ise Kanunsuz Topraklar dizisiyle sevenleriyle buluşacak.

Cengiz Coşkun (Turgut Alp)

29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Cengiz Coşkun Spor Akademisi mezunudur. 2002 yılında Best Model seçilen Cengiz Coşkun kamera karşısına ilk defa Rüzgarlı Bahçe diziyle geçmiş daha sonra ise Nehir dizisinde rol almıştır. 2013 yılında Survivor yarışmasına katılan Cengiz Coşkun Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterini canlandırmıştır.

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)

24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul’da doğan Nurettin Sönmez İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümüne başlamış fakat daha sonra Diyalog İletişimcilik okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümüne devam ederek mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk kez 2011 yılında Mavi Kelebekler dizisiyle geçen Nurettin Sönmez daha sonra Bir Zamanlar İstanbul dizisinde rol almıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bansı Beyrek karakterini canlandırmış olan Hüseyin Sönmez şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde rol almaktadır.

Ali Ersan Duru (Beybolat)

19 Eylül 1984 tarihinde Ankara’da doğan Ali Ersan Duru, Orhan Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. Daha sonra oyuncu olma hayaliyle Orhan Gazi Üniversitesi tiyatro topluluğunda çalışan Ali Ersan Duru Diyalog Sanat’ta Daha sonra ise Şahika Tekand Stüdyo da oyunculuk eğitimi almıştır. Kamera karşısına ilk kez Lale Devri dizisiyle geçen Ali Ersan Duru daha sonra Başrolde Aşk, Gönül İşleri Bugünün Saraylısı, Aşk Zamanı, Şahane Damat, Sen Anlat Karadeniz dizilerinde rol almıştır. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul dizisinde Beybolat karakterini canlandırmıştır.