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Dilşad Şimşek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Dilşad Şimşek, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Dilşad Şimşek kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:45
Dilşad Şimşek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Dilşad Şimşek gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Dilşad Şimşek, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Dilşad Şimşek kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Dilşad Şimşek Biyografisi

Ekranların en çok sevilen oyuncularından biri olan Dilşad Şimşek, 25 Kasım 1980 tarihinde dünyaya geldi. Dilşad Şimşek, şu an 40 yaşını geçiriyor. London School of Public Relations bölümünden mezun oldu. Norveç’te doğdu.

Doğduğu ülkede bir süre Halkla İlişkiler Uzmanı olarak çalıştı. Kemal Sunal hayranıdır. Ülkemizde ilk kez Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı tiyatro programında yer aldı. Sonrasında Gün Akşam Oldu dizisinde Türkan adlı karakteri canlandırdı. Ardından Esir Şehrin Gözyaşları ve Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizilerde boy gösterdi. Kertenkele dizisinde de kendisine yer buldu. Şu an yönetmen Bedran Güzel ile evlidir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:45
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Dilşad ŞimşekEDHO
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