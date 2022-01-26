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Dilhan Aras kimdir? Dilhan Aras hakkında bilgiler

Adı Efsane dizisinde Mercan, Bir Mucize Olsun'da ise Nazlı karakteri ile izleyici ile buluşan genç oyuncu Dİlhan Aras'ın hayatı merak edilemektedir. 30 yaşındaki oyuncu Ankara'da dünyaya gelmiştir.

26 Ocak 2022 Çarşamba 10:27
Dilhan Aras kimdir? Dilhan Aras hakkında bilgiler
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Bir Mucize Olsun dizisinde Nazlı karakteri ile yer alan Dilhan Aras’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Genç oyuncu oyunculuk hayatına 16 yaşında bir sinema filmi ile başlamıştır. Peki Dilhan Aras kimdir?

Dilhan Aras kimdir?

24 Aralık 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelen ve Ankaralı olan Dilhan Aras, Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünü bitirmiştir. Ardından Müjdat Gezen’de oyunculuk eğitimleri alan Aras, 16 yaşında Gölgeler isimli bir filmde yer almıştır. 1.67 boya ve 55 kiloya sahip olan Dilhan Aras pek çok yapımda yer almıştır.

Dilhan Aras rol aldığı yapımlar

Adı Efsane

Deniz Yıldızı

Yeni Evli

Gölgeler

Hayata Beş Kala

Bir Mucize Olsun


Son Güncelleme: 26.01.2022 10:27
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Anahtar Kelimeler:
DilhanAras
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