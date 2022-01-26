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Dila Pekdemir kimdir? Nerelidir? Dila Pekdemir nerede oturuyor?

Dila Pekdemir kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Dila Pekdemir’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:11
Dila Pekdemir kimdir? Nerelidir? Dila Pekdemir nerede oturuyor?
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Dila Pekdemir kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Dila Pekdemir’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Dila Pekdemir kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Dila Pekdemir’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Dila Pekdemir aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Oyuncu, şarkıcı ve manken Dila Pekdemir, 2014 Best Model of Turkey 2.si, Yine aynı sene Best Model of İstanbul ve Miss Tourism Queen of Turkey’de yer aldı.

2016’da Senden Bana Kalan ve 2017’de Vallahi Hortladı adlı filmlerin yanı sıra Kiralık Aşk dizisinde Ceren karakterine hayat vermiştir.

2017 yılında müzik sektörüne adım atan Dila Pekdemir, Ocak ayı içerisinde Carpe Diem adlı single çalışmasıyla ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Bir dönem İş insanı Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle de gündemde yer alan güzel sanatçı, aslen İstanbulludur, Çerkez kökenlidir.

 


Son Güncelleme: 26.01.2022 16:11
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