Devrim Yalçın kimdir?

ekranlarından tanıdığımız ünlü oyuncuçalışmalarını sürdürüyor. Doğma büyüme İstanbul’lu olan oyuncu, 26 Mart 1974 doğumlu. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun birçok modellik deneyimi bulunmakta. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girmeyi başaran fakat eğitimini yarıda bırakan Devrim Yalçın, fotoğrafçı olabilmek için hayatında değişiklikler yapmıştır.

Bir süre fotoğrafçılık yapmasının ardından model olmaya karar veren yakışıklı oyuncu, moda fotoğrafçılığı da yapmıştır. Günümüzde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kiralık Aşk dizisinde Deniz karakterini canlandırmakta olan Devrim Yalçın, oyunculuk kariyerine devam etmeyi planlanıyor.

