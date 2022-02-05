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Devrim Yalçın kimdir?

Devrim Yalçın kimdir? Ünlü oyuncu Devrim Yalçın hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde paylaştık.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:41
Devrim Yalçın kimdir?
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Show TV ekranlarından tanıdığımız ünlü oyuncu Devrim Yalçın çalışmalarını sürdürüyor. Doğma büyüme İstanbul’lu olan oyuncu, 26 Mart 1974 doğumlu. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun birçok modellik deneyimi bulunmakta. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girmeyi başaran fakat eğitimini yarıda bırakan Devrim Yalçın, fotoğrafçı olabilmek için hayatında değişiklikler yapmıştır. 

Bir süre fotoğrafçılık yapmasının ardından model olmaya karar veren yakışıklı oyuncu, moda fotoğrafçılığı da yapmıştır. Günümüzde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kiralık Aşk dizisinde Deniz karakterini canlandırmakta olan Devrim Yalçın, oyunculuk kariyerine devam etmeyi planlanıyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:41
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDevrim YalçınKiralık Aşk
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