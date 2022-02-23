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Devrim Evin kimdir? Oyuncu Devrim Evin hakkında bilgiler?

Birçok dizilerde oynayarak kendini gösteren oyuncu Devrim Evin’in kim olduğunu merak eden izleyiciler başarılı oyuncu hakkında merak edilenleri araştırmaya devam ediyor. Devrim Evin kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı? İşte Devrim Evin hakkında merak edilenler haberimizde

23 Şubat 2022 Çarşamba 03:13
Devrim Evin kimdir? Oyuncu Devrim Evin hakkında bilgiler?
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11 Aralık 1978 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini 1996 yılında Trabzon Anadolu Teknik Lisesi İngilizce hazırlık ve bilgisayar bölümünü okuyarak tamamlayan oyuncu daha sonra üniversite hayatına Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlandı.

İkinci üniversite olarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünü bitiren Evin, okuduğu bölümden yüksek derece ile 1.olarak mezun oldu.

2012 yılında sinema hayatına bomba gibi oturan ‘Fetih 1453’ filminde önemli bir karakteri canlandıran oyuncu filmde Fatih Sultan Mehmet’i oynadı. ‘Bizim Dershane’ ‘Yunus Emre’ ve ‘Aşkın Sesi’ gibi filmlerde yer alan oyuncu ‘Arada Aşk’ ‘Kale İçi’ ve ‘Suç Dosyası’ gibi dizilerinde kendini gösterdi.



Son Güncelleme: 23.02.2022 03:13
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Devrim EvinOyuncu
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