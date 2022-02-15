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Derya Karadaş kimdir, kaç yaşında? Derya Karabaş hakkında bilgiler

Ünlü oyuncu Derya Karabaş’ın hayatı merak konusu oldu. Çok sayıda yapımda yer alan Derya Karabaş son olarak Jet Sosyete adlı dizide rol alıyor.

15 Şubat 2022 Salı 23:00
Derya Karadaş kimdir, kaç yaşında? Derya Karabaş hakkında bilgiler
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Jet Sosyete dizisinin Safiye’si Derya Karabaş gündem oldu. Ünlü oyuncu son yılların en dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

Derya Karabaş kimdir?

4 Mayıs 1981 yılında dünyaya gelen Derya Karabaş, 2007 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almış ve ilk kez Gemilerde Talim Var adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir.

Ardından Geniş Aile, Güldür Güldür, Bana Bunlarla Gel, Aile Arasında ve Komedi Türkiye gibi önemli yapımlarda rol alan oyuncu son yılların en dikkat çeken kadın komedi oyuncuları arasında yerini aldı. Son olarak Jet Sosyete adlı dizide Safiye karakterine hayat veren oyuncu bu dizideki performansıyla çok beğeniliyor.



Son Güncelleme: 15.02.2022 23:00
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Anahtar Kelimeler:
Derya KarabaşJet Sosyete
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