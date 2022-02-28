Derya Beşerler kimdir? Derya Beşerler hakkında bilgiler

Ünlü oyuncu Derya Beşerler ‘in kim olduğunu merak eden izleyiciler genç kadın hakkında araştırmaya koyuldu. Derya Beşerler kimdir? Derya Beşerler kaç yaşında? İşte Derya Beşer hakkında merak edilenler

01.01.1987 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Zeynep Beşerler ile kardeştir. Eğitim hayatını İstanbul Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okuyan oyuncu, daha sonra 2015 senesi yılında Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu ile evlendi.





Bu zamana kadar N’apcaz Şimdi? Merdiven Baba, Canım Ailem, Bir Çocuk Sevdim, Aşk Emek İster, Gurbette Aşk, Ahirim Sensin, Gecenin Kraliçesi ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerinde yer alan oyuncu göstermiş olduğu performansı ile oldukça dikkatleri üzerine topladı. 1.71 boyunda olan oyuncu 57 kilodur. Beşerler ‘in annesi ilaç şirketi temsilcisidir. Babası ise avukattır.