Derya Baykal kimdir? Nerelidir? Derya Baykal nerede oturuyor?

1957 doğumlu olan Derya Baykal 64 yaşındadır. Memleketi Giresun’dur. Birçok dizi ve sinema yada tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yaptığı programlarla büyük bir ilgi toplamıştır. Henüz daha Konservatuvarda öğrenci iken TRT Ankara Radyosu’nda çocuk saati ve radyo tiyatrosunda programlar yaparak kariyerinin yavaş yavaş adımlarını atmıştır.1976 yılında Levent Baykal ile evlendi ve bu evlilikten oğlu Mert Baykal doğdu. 1988'de Ferhan Şensoy ile evlendi. Bu evlilikten Müjgan Ferhan ve Neriman Derya adlı iki kızı oldu.