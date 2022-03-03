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Derya Baykal kimdir? Nerelidir? Derya Baykal nerede oturuyor?

Hafta içi kuşaklarında Deryalı Günler, Derya Gibi, Derya'nın Dünyası, İşin Sırrı Derya'da, Derya Baykal'la Gülümse gibi programlarıyla ünlenen ve belli bir kitlenin sevgisini kazanan Derya Baykal'ı gelin bir de yakından tanılayalım.

03 Mart 2022 Perşembe 09:12
Derya Baykal kimdir? Nerelidir? Derya Baykal nerede oturuyor?
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1957 doğumlu olan Derya Baykal 64 yaşındadır. Memleketi Giresun’dur. Birçok dizi ve sinema yada tiyatro oyunculuğunun yanı sıra yaptığı programlarla büyük bir ilgi toplamıştır. Henüz daha Konservatuvarda öğrenci iken TRT Ankara Radyosu’nda çocuk saati ve radyo tiyatrosunda programlar yaparak kariyerinin yavaş yavaş adımlarını atmıştır.1976 yılında Levent Baykal ile evlendi ve bu evlilikten oğlu Mert Baykal doğdu. 1988'de Ferhan Şensoy ile evlendi. Bu evlilikten Müjgan Ferhan ve Neriman Derya adlı iki kızı oldu. 



Son Güncelleme: 03.03.2022 09:12
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Anahtar Kelimeler:
DeryabaykalLeventbaykalDeryalıgünlerFerhanşensoy
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