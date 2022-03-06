Deniz Özmen kaç yaşında? Aslen nereli?

Deniz Özmen kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Soruları TV severler tarafından merak ediliyor.

Deniz Özmen kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?

30 Nisan 1978 yılında doğan Deniz Özmen aslen Bursalıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında eğitmen konumundadır. ATV kanalında yayına girmiş olan Yeter dizisi oyuncuları arasında yer almış olan Deniz Özmen, dizide Selçuk karakterini canlandırmıştır. Yılan Hikayesi, Arka Sıradakiler, Aşk Kapıyı Çalınca Elveda Rumeli ve Beni Unutma gibi dizilerde oynamıştır. Aynı zamanda Hayat Türküsü ve Organize İşler sinema filmlerinde rol almıştır.