Deniz Gündoğdu kimdir? Ünlü oyuncu Deniz Gündoğdu kaç yaşında?

Deniz Gündoğdu’nun yer aldığı yapımlar;
- Bizim Hikâye
- Ağlama Anne
- Dip
- Yaşamayanlar
- Seven Ne Yapmaz
- Sahipli – BluTV
- Küçük Kıyamet
- Kara Para Aşk
Sinema
- Deliha – 2
- Cürm-ü Aşk Siccin 3
- Üç Harfliler 3: Kara Büyü
- Lakin Müzeyyen
Deniz Gündoğdu’nun oynadığı tiyatro oyunları
- Kral Ölüyor
- Ortaçağ Krallığı – Çocuk Tiyatrosu
- İsimsiz Yıldız
- Deli Dolu – Mahşer-i Cümbüş – Doğaçlama Tiyatro Topluluğu
- Simple Present Sense : İngilizce Doğaçlama Tiyatro Topluluğu
Son Güncelleme: 26.02.2022 21:29