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Deniz Gündoğdu kimdir? Ünlü oyuncu Deniz Gündoğdu kaç yaşında?

Birçok dizi ve filmlerde adını duyduğumuz Deniz Gündoğdu, eğitim hayatı ve oyunculuğu ile ön plana çıkarken genç kadının kim olduğunu internette araştırılıyor. Ünlü oyuncu Deniz Gündoğdu kimdir? Deniz Gündoğdu yer aldığı yapımlar

26 Şubat 2022 Cumartesi 21:29
Deniz Gündoğdu kimdir? Ünlü oyuncu Deniz Gündoğdu kaç yaşında?
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TÜRVAK Sinema ve televizyon okulunda okuyan oyuncu daha sonra Mahşer-i Cümbüş Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, Doğaçlama Tiyatro Eğitimi almıştır. Ergün Demir oyunculuk eğitimi alan oyuncu aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi’nde İktisat İdari ve Bilimler Fakültesi’nde okumuştur. 30 yaşında ki oyuncu ‘bu hayatta ölüm var’ sözü ile tarihlere kazınırken hayallerinin peşinden gitmiştir.

Deniz Gündoğdu’nun yer aldığı yapımlar;

  • Bizim Hikâye
  • Ağlama Anne
  • Dip
  • Yaşamayanlar
  • Seven Ne Yapmaz
  • Sahipli – BluTV
  • Küçük Kıyamet
  • Kara Para Aşk

Sinema

  • Deliha – 2
  • Cürm-ü Aşk Siccin 3
  • Üç Harfliler 3: Kara Büyü
  • Lakin Müzeyyen

Deniz Gündoğdu’nun oynadığı tiyatro oyunları

  • Kral Ölüyor
  • Ortaçağ Krallığı – Çocuk Tiyatrosu
  • İsimsiz Yıldız
  • Deli Dolu – Mahşer-i Cümbüş – Doğaçlama Tiyatro Topluluğu
  • Simple Present Sense : İngilizce Doğaçlama Tiyatro Topluluğu

 



Son Güncelleme: 26.02.2022 21:29
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Deniz GündoğduTiyatroOyuncu
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