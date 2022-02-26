Deniz Gündoğdu kimdir? Ünlü oyuncu Deniz Gündoğdu kaç yaşında?

Deniz Gündoğdu’nun yer aldığı yapımlar;

Bizim Hikâye

Ağlama Anne

Dip

Yaşamayanlar

Seven Ne Yapmaz

Sahipli – BluTV

Küçük Kıyamet

Kara Para Aşk

Sinema

Deliha – 2

Cürm-ü Aşk Siccin 3

Üç Harfliler 3: Kara Büyü

Lakin Müzeyyen

Deniz Gündoğdu’nun oynadığı tiyatro oyunları

Kral Ölüyor

Ortaçağ Krallığı – Çocuk Tiyatrosu

İsimsiz Yıldız

Deli Dolu – Mahşer-i Cümbüş – Doğaçlama Tiyatro Topluluğu

Simple Present Sense : İngilizce Doğaçlama Tiyatro Topluluğu

TÜRVAK Sinema ve televizyon okulunda okuyandaha sonra Mahşer-i Cümbüş DoğaçlamaTopluluğu, Doğaçlama Tiyatro Eğitimi almıştır. Ergün Demir oyunculuk eğitimi alan oyuncu aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi’nde İktisat İdari ve Bilimler Fakültesi’nde okumuştur. 30 yaşında ki oyuncu ‘bu hayatta ölüm var’ sözü ile tarihlere kazınırken hayallerinin peşinden gitmiştir.