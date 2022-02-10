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Deniz Gökçer kimdir? Deniz Gökçer hakkında bilgiler

1945 yılında Ankara'da dünyaya gelen Deniz Gökçer, Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi görmüştür. Tuzsuz Deli Bekir, Kara Melek, Aşka Sürgün ve Baba Evi gibi pek çok yapımda yer alan Deniz Gökçer'in hayatı araştırılmaktadır.

10 Şubat 2022 Perşembe 16:27
Deniz Gökçer kimdir? Deniz Gökçer hakkında bilgiler
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İzleyiciler Kalbimdeki Deniz isimli dizide yer alan Deniz Gökçer’in hayatını merak etmektedir. Peki Deniz Gökçer kimdir?

Deniz Gökçer kimdir?

1945 yılında Ankara’da doğan Deniz Gökçer, Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 21 yaşında Kireçli Bahçe tiyatro oyununda oynayan, Deniz Gökçer 26 yaşında ise Aşk Hikayesi isimli filmde yer almıştır. Deneyimli oyuncu oyunculuk hayatına pek çok yapım sığdırmıştır.

Deniz Gökçer yer aldığı yapımlar

Kalbimdeki Deniz

Tuzsuz Deli Bekir

Dinmeyen Sızı

Aşka Sürgün

Kara Melek

Yalnızlar

Kirli Oyunlar

Sevdiğim Adam

Aşkların En Güzeli

Asi Kalpler

Unutulmaz

El Gibi

 Serçe

Anneler Günü

Bir Yabancı Konuk

Camdan Kalp

Baba Evi

 



Son Güncelleme: 10.02.2022 16:27
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DenizGökçer
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