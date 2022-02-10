Deniz Gökçer kimdir? Deniz Gökçer hakkında bilgiler

İzleyiciler Kalbimdeki Deniz isimli dizide yer alan Deniz Gökçer’in hayatını merak etmektedir. Peki Deniz Gökçer kimdir?
Deniz Gökçer kimdir?
1945 yılında Ankara’da doğan Deniz Gökçer, Ankara Devlet Konservatuvarında tiyatro eğitimi almıştır. İlk olarak 21 yaşında Kireçli Bahçe tiyatro oyununda oynayan, Deniz Gökçer 26 yaşında ise Aşk Hikayesi isimli filmde yer almıştır. Deneyimli oyuncu oyunculuk hayatına pek çok yapım sığdırmıştır.
Deniz Gökçer yer aldığı yapımlar
Kalbimdeki Deniz
Tuzsuz Deli Bekir
Dinmeyen Sızı
Aşka Sürgün
Kara Melek
Yalnızlar
Kirli Oyunlar
Aşkların En Güzeli
Asi Kalpler
Unutulmaz
El Gibi
Serçe
Anneler Günü
Bir Yabancı Konuk
Camdan Kalp
Baba Evi
Son Güncelleme: 10.02.2022 16:27