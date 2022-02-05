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Denemeye Değer filminin konusu ne? Denemeye Değer filmi incelemesi ve yapılan yorumlar

Denemeye Değer filmi herkes tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Denemeye Değer filminin konusu ne? İşte Denemeye Değer filmi incelemesi ve yapılan yorumlar!

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:37
Denemeye Değer filminin konusu ne? Denemeye Değer filmi incelemesi ve yapılan yorumlar
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Geçen senelerde yayınlanmış olan Pineapple ile This Is the End gibi yapımlarda bir araya gelen Seth Rogen ile Even Goldberg 2019 yılı yapımlı Long Shot ile yeniden bir araya gelme imkanı buldular. Farklı dizi ile filmlerin yapımcılığını yaparak başarılarını en üst seviyelere ulaştıran bu iki isim 2019 yılında yapılmış filmleri ile de yeniden gündemde yer aldılar. Aynı zamanda Seth Rogen yapımcılık görevi dışında oyuncu kadrosunda da yer aldı. Seth Rogen’a partner olarak ise hem güzelliği hem de sağlam kariyeri ile adını duyurmuş olan Charlize Theron eşlik etti.

Filmin yönetmenliğini yapan isim de Jonathan Levine oldu. Bu sayede The Night Before ile diğer birkaç içerik sonrasında Levine ile Rogen yeniden birlikte çalışma imkanı yakalamış oldular. Ve bu durumda da Long Shot da hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı ve geçmişte iyi ya da kötü içeriklere imza atmış olan grupların ortak olarak çalıştıkları bir içerik olarak tarihe adını yazdırmış oldu.

Denemeye Değer filminin konusu

Bir yanda Charlize Theron’un hayat verdiği Charlotte, bir yanda da Seth Rogen’ın hayat verdiği Fred karakteri. Her yerde sürekli duyduğumuz “zıt karakterler, benzer özellikleri yok, uyumları yok” gibi söylemlerin karşılığını bulmuş olan bu iki isim, Denemeye Değer filmi ile ön plana çıkarlar. Romantik komedilerde sık sık karşımıza çıkan zıt karakterleri bir üst seviyeye çıkartıp benzer olmamanın tanımı gerçekleştirilmektedir.

Bunu nedeni ise Fred, gazetecilik alanında hayatını devam ettirmeye uğraşan fakat çalıştığı yerde sürekli sorun yaşayan bir kişidir. Charlotte de yakın zamanda Amerika’nın başkanı olması düşünülen Amerika Dışişleri Bakanı’dır. Ancak bu iki karakterin hayatı çocukluk dönemleri sonrasında tekrardan kesişerek ortaya bol komedili sahneler çıkmasına sebep olacaktır.

Denemeye Değer isimli filme yapılan yorumlar

  • Fakat Türkçe karşılığı Denemeye Değer olan Long Shot isimli filmin, nispeten ilgi çeken kısa konusu ile tema ile ilgili temel düşüncelerimi yıkmayı başardı. Bu sayede Denemeye Değer deyip filmi izleme kararı aldım. Kimi sahneleri ile sıradanlaşan romantik komediler listesine adını yazdırmış olsa da güldürme ile eğlence açısından bazı filmlerin de önüne geçmeyi başarmış oldu. Bu sayede de iki saatlik hikayenin izlenebilir olduğunu kanıtladı.
  • Senaryosunu Dan Sterling’in kaleme almış olduğu Long Shot isimli film, kimi hatları ile adından söz ettirmeyi başarmıştır. Özellikle, Charlize Theron’un başrol oyuncusu olması pek çok sebebi geride bırakmaya yetiyor. Geçmişte ki başarıları göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Fakat, kendisini bu film adına ne kadar doğru bir isim olduğu büyük bir tartışma konusu olmuştur. Kimisine göre Theron, Long Shot seviyesinden çok daha iyilerini hak ediyordur. Ancak, bu eleştiri bana göre yersiz bir eleştiri. Film ile filmdeki duruşu yeterli kaliteyi sağlıyor.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:37
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