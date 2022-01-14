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Dancing Queens film konusu nedir ?

Netflix Dancing Queens film konusu nedir? Filmin oyuncuları kimlerdir? Filmin yönetmeni kimdir? Filmin incelenmesi ve yorumları sizler için araştırdık. İşte Dancing Queens filmi hakkında merak ettikleriniz tüm detayları ile haberimizde.

14 Ocak 2022 Cuma 10:12
Dancing Queens film konusu nedir ?
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Dancing Queens Filmin konusu, incelenmesi

Dylan, dansçı olan annesini kaybedeli uzun yıllar olmuş ve babası ile anlaşamayarak araları açılmıştır. Bunun üzerine büyükannesi ile yaşamaktadır. Dylan, sakin, yalnızlığa alışmış, ağırbaşlı bir kızdır. Ara sıra babasının marketinde çalışmakta bazen de dans eğitimi vermektedir. Hayatında bir değişime ihtiyaç duyar. Büyükannesinin onu dans seçmelerine gitmeyi ikan etmesi ile hayatının dönüm noktası başlar. 

Dancing Queens film yorumu

Genç kız Queens isimli drag kulübünde yer alır. Fakat olumsuz sonuç alır. Çünkü seçmeler bitmiş çalışmalar hızla devam etmeye başlamıştır. Dylan çok üzülür kendinin şanssız birisi olarak görür. Orada kendisi yeni temizlikçi olarak işe başlar. Kulüpteki birkaç kişi Dylan’ın dansçı kimliğini görür ve yeni drag dansçısı olur. Yalnız uzun makyaj hazırlığı onu beklemektedir. 

Dancing Queens İsveç filmidir. Yönetmen koltuğunda Helena Bergström yer almaktadır. 

Dizinin oyuncuları

Dylan: Molly Nutley

Victor: Fredrik Quinones

Max Ulveson

Rakel Wärmländer

Christopher Wollter

Mattias Nordkvist

Marie Göranzon

Claes Malmberg

Robert Fux

 Emil Almén


Son Güncelleme: 14.01.2022 10:12
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Anahtar Kelimeler:
Dancing QueensNetflixFilm KonusuFilm Incelenmesi
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