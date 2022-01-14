Dancing Queens film konusu nedir ?

Dancing Queens Filmin konusu, incelenmesi
Dylan, dansçı olan annesini kaybedeli uzun yıllar olmuş ve babası ile anlaşamayarak araları açılmıştır. Bunun üzerine büyükannesi ile yaşamaktadır. Dylan, sakin, yalnızlığa alışmış, ağırbaşlı bir kızdır. Ara sıra babasının marketinde çalışmakta bazen de dans eğitimi vermektedir. Hayatında bir değişime ihtiyaç duyar. Büyükannesinin onu dans seçmelerine gitmeyi ikan etmesi ile hayatının dönüm noktası başlar.
Dancing Queens film yorumu
Genç kız Queens isimli drag kulübünde yer alır. Fakat olumsuz sonuç alır. Çünkü seçmeler bitmiş çalışmalar hızla devam etmeye başlamıştır. Dylan çok üzülür kendinin şanssız birisi olarak görür. Orada kendisi yeni temizlikçi olarak işe başlar. Kulüpteki birkaç kişi Dylan’ın dansçı kimliğini görür ve yeni drag dansçısı olur. Yalnız uzun makyaj hazırlığı onu beklemektedir.
Dancing Queens İsveç filmidir. Yönetmen koltuğunda Helena Bergström yer almaktadır.
Dizinin oyuncuları
Dylan: Molly Nutley
Victor: Fredrik Quinones
Rakel Wärmländer
Christopher Wollter
Mattias Nordkvist
Marie Göranzon
Claes Malmberg
Robert Fux
Emil Almén