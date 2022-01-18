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Çukur dizisinde Şahran karakteri kimdir? Sarp Akkaya kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisine yeni bir isim transfer oldu. Yaptığı transfer ile dikkatleri üzerine çeken Çukur dizisine Şahran karakterini canlandıracak olan Sarp Akkaya dahil oldu. Peki Çukur dizisinde Şahran karakteri kimdir? Sarp Akkaya kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

18 Ocak 2022 Salı 10:06
Çukur dizisinde Şahran karakteri kimdir? Sarp Akkaya kimdir?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisine yeni bir isim transfer oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda yaşanan ayrılmalardan sonra yaptığı transfer ile dikkatleri üzerine çeken Çukur dizisine Şahran karakterini canlandıracak olan Sarp Akkaya dahil oldu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil’in bulunduğu Çukur dizisinde Amca karakterini sürekli bahsettiğive son koz olarak kullanacağı Şahran karakterini canlandıracak Sarp Akkaya dikkatleri üzerine topladı. 

Sarp Akkaya kimdir?

13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Sarp Akkaya Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır. 2001 yılında M.S.Ü Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Sarp Akkaya, Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" daha sonra Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6. Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarında rol almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Servet karakteri ile tanınan Sarp Akkaya daha sonra Ezel dizisinde rol almıştır. Murat Yıldırım ile Suskunlar dizisinde rol alan Sarp Akkaya, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Atmaca karakterini canlandırmıştır. Esra Akkaya’nın kardeşi olan Sarp Akkaya kendisi gibi oyuncu olan Kaya Akkaya ile ikiz kardeşlerdir. Seslendirme çalışmaları da yapan Sarp Akkaya, 2010 yılında kardeşleri işe birlikte AKKAdemi Tiyatro’yu kurmuştur.


Son Güncelleme: 18.01.2022 10:06
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurŞahranSarp Akkaya
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