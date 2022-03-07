Cry Macho filminin vizyon tarihi belli oldu.

Cry Macho’nun çıkış tarihi belli oldu. Clint Eastwood’un bulunduğu filmin tarihi ,22 Ekim 2021 olarak Waner Bros tarafından belirlendi. Film, Neo-westen dram olarak karşımıza çıkacak.

Gerçek bir hikayeden uyarlanacak olan Cry Macho’da , 1978 yılında at yetiştiren bir adamın beklenmedik bir iş teklifini konu alacak. Bu at yetiştiricisinden, alkolik olan annesiyle yaşayan küçük çocuğu kaçırması ve Teksas’taki babasına teslim etmesi istenmektedir. Teklif adam tarafından kabul edilir ve kaçırma planında herhangi bir olumsuzluk olmazsa 50 bin dolar kazanacaktır. Filmin başrolünün Meksika kırsalında çıkacağı yolculuk beklenmedik olaylarla dolu olacak.

Cry Macho’nun oyuncu kadrosunda Clint Eastwood’la birlikte Eduardo Minett, Dwight Yoakam, Fenando Urrejola, Horacio Garcia Rojas ve Alexandra Ruddy gibi isimler yer almaktadır. Cry Macho’nun yönetmenliğini de Clint Eastwood yapacaktır. Richard Nash ve Nick Schenk filmin konusunu ele alıyor. Filmi 20th Century Fox yapacaktı ama sonra Waner Bros’a devredildi.

Cry Macho 22 Ekim 2021’de yayınlanacak.