Cruel Summer dizisinin konusu nedir?

Cruel Summer dizisi zaman geçirmek için açılan ama izlendikçe sürükleyeci olarak bir çırpıda biten diziler arasında yer alır. Hikayenin henüz çözülmemiş olması da bunun esrarengizliğini koruyor. Kısa özeti okunduğunda ilgi çekmeyen dizi, izlendiği dakikalardan sonra kendine bağlamasıyla sezon bitittirecek cinstendir.

Cruel Summer, farklı ve tamamen zıt karakterden oluşan iki genç kızın hikayesini anlatır. Kate, güzelliğiyle baş döndüren bir kızdır. Jeanette ise çalışkan, zeki ve inek olarak nitelendirilen kızlar olarak bilinir. Dişleri tellidir. İçinde hırs duygusuyla hareket eden Jeanette, gizem ve gerilim üst seviyede yaşanır. Amaçları ve hedefleri olan bir kız olarak ortaya çıkar. Bu doğrultuda yapamayacağı hiçbir şey yoktur.

1993'te Jenaette güne doğum günüyle başlar. Aile üyeleri pasta ve doğum günü kutlamak için bir olmuşlardır. Gün böyle dolu dolu geçerken, Jenaette arkadaşlarıyla sinemaya gitme kararı alır ve Kate ile erkek arkadaşı da oradadır. Kate erkek arkadaşı Jaime'dir.

Bundan sonrası için önemli bir diğer tarih ise 1995'tir. Bir sabah uyanması için babası odasına geldiğinde Avukatların onu beklediğini söylemiştir.

Bu işin arkasında ise Kate bir dönem kaçırılmıştı. Bundan Jenaette'nin parmağı olduğu düşünülür ve Kate erkek arkadaşı silahla Jenaette'nin evinin önüne gelmiştir. Bu kaçırılma kim tarafından ve neden oldu? Kafaları kurcalayan bir esrarengizlik her tarafı sarmıştır.

Akılda birçok soru işareti kalmıştır. Soruların cevabını arayanlar için ise çeşitli ipuçları vardır. Bundan sonrasını dizide göreceğiz. Cruel Summer fragmanını izle!

Dizinin oyuncuları kimler?

Chiara Aurelia – Jeanette

Olivia Holt – Kate

Harley Quinn Smith – Mallory

Blake Lee – Martin

Froy Gutierrez – Jamie

Nathaniel Ashton – Ben

Barrett Canahan – Derek