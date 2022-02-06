Coşkun Göğen kimdir, nerede doğmuştur? Coşkun Göğen evli mi? Coşkun Göğen kaç yaşında?

Coşkun Göğen kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Coşkun Göğen’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Coşkun Göğen kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Coşkun Göğen’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Coşkun Göğen aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Sinemanın ünlü simalarından Coşkun Göğen, oynadığı karakterle Tecavüzcü Coşkun lakabı verilmiştir.

Bir röportajında sinema öncesinde berber çıraklığı yaptığını söylemiştir. Berberin önünden Yeşilçam’a figüran taşıyan otobüslerin kalktığını ve bir gün o otobüse binerek bir daha inmediğini ifade etmiştir.

İlkokul mezunudur, 1946 yılında Giresun Bulfakat ilçesi Eriklik Köyü’nde doğmuştur. Gençlik yıllarını İstanbul Samatya’da geçiren Coşkun Göğen, aslen Makedonya göçmeni olmaktadır.

Günümüzdeyse Antalya’da hayatına devam etmektedir. Antalya Spor takımı amigoluğu, bunun yanı sıra yine Antalya’da bir barın işletmeciliğinde görev almaktadır. Güneş, Dünya ve Uzay adlarında 3 kız evladı olan Coşkun Göğen, kızlarının annesinden ayrılarak 2006 yılında Rus asıllı Anjelika ile evlilik yapmıştır.