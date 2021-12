Control Z Netfix dizisi konusu nedir ve yorumu

Hayatınızda yaşamış olduğunuz ya da yapmış olduğunuz birtakım eylemleri tıpkı bilgisayarınızda yazı yazarken ya da herhangi bir şey yaparken yanlışınızı Ctrl-Z yaparak geri almak istediğiniz anlarınız olmuştur. Belki bir pişmanlığınızı ya da hatalarınızı, keşkelerinizi veya bunlara benzer bizleri olumsuzluklara sürükleyen her türlü eylemi... Baktığımızda bunun mümkün olması pek olası görünmemekte. Bu yüzden birçok insan yapmış olduğu hatalarını, günahlarını sineye çekerek yaşamına devam etmektedir. Şöyle bir düşünce tüm bu sırlarız bir hacker tarafından dünyaya duyurulursa ne olurdu? Ne olacağını, olabileceğini Netflix Meksika dizisi olan Control Z aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Çoğunlukla bildiğimiz pek çok lise klişesini bizlere sunan dizi; kabadayılar, geçim derdi olanlar ve bunun yanı sıra geçim derdiyle alakası olmayanlar, kendini beğenmiş havalı kızlar, sportif vücuda sahip gösteriş yapan erkekler, ponpon kızlar ve daha nice birçok lise öğrencisi kavramını barındırmaktadır. Aynı zamanda Control Z ile hüküm sürmektedir. Öyle ki her insan kendi karakterine uygun günlük rutinlerine de devam etmektedir. Hikayenin baş kahramanı ve anlatıcısı olan Sofia ise çevresindeki insanları gözlemleyerek klişe insanlardan uzak durmayı amaçlar. Bu yüzden de Sofia’ya “dışlanan kız” lakabı yakıştırılır.

Control Z Dizi Yorumu

Tıpkı bir müze gezisindeymişçesine yavaş karakter tanıtımlarının ardından Sofia liderliğe devam eder. Başarılı olmasının yanı sıra birçok dünyevi gelişmeden de haberi olan Sofia, akıllı ve deli dolu bir karaktere sahip genç bir kızdır. Bunun yanında okula yeni gelen Javier isimli bir genç çocukla da arkadaşlık kurmaya başlamıştır. Artık dışlanılan kız lakabından sıyrılmaya başlamış ve kıskanılan kız olma yoluna girmiştir.

Ergen-lise konsepti dışına çıkamayan Control Z, ilk 20 dakikanın ardından istediği ritme kavuşarak o hızla 8 bölümü bir anda bitirmenize neden olabilir. 8 bölüm boyunca kendisinden “hacker” olarak bahsedilecek olan bilgisayar korsanı, okuldaki her öğrencinin gizli kapaklı çevirdiği işleri ve sırlarını ortaya çıkarmaya başlar. Her yeni dakikada, her yeni bölümde,yeni bir kişinin tıpkı batan bir gemi edasıyla sulara gömülmesini konu ederken; Sofia ve yeni çocuk Javier, bir dedektif gibi Hacker’ın izlerini takip ederek onun kim olduğunu çözmeye çalışırlar.

Dizi çoğunlukla lise hayatından çarpık görseller sunarak olası bir öğrencinin hayatı hakkında yansımalar sağlamaktadır. Gerek müzikleriyle gerekse bazı sahneleriyle aksiyonu hissetmenizi sağlayacak güçlü bir enerji yansıtmaya çalışmaktadır. Görüldüğü üzere Control Z, harika bir hikâye sunmaktadır. Tüm bu aksiyon dolu sahnelerin ardından kaostan, kinden ve nefretten beslenmeyi arzulayan hacker, kimliğini öğrencilerin tam ortasına bırakır. Control Z, çoğunluğu lise klişelerinden oluşan, öyle pek bir ahım şahım kurgusu olmasa da 30 dakikalık bölümleriyle günlük çerez ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak olan bir dizi.

IMDb: 6,9

Yakında ikinci sezonun çıkacağı dizide dikkat çeken diğer oyuncular: