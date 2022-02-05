Collective filminin konusu nedir?

2020’nin en sağlam belgesel filmlerinden biri olarak izleyenler tarafından önerilen Collective filmi, izleyicileri şoke edecek gerçekleriyle ön plana çıkmış durumda. Diğer belgesel filmlerinden farklı olarak yarattığı kaotik ve dramatik ortamla beslenirken, izleyicilerin karşısına sadece “konuşan bir grup insanı” olarak yansıtılmıyor. Yaşanan şoke edici gelişmeleri gerçek görüntüleriyle gösterirken, gazeteci ve medyacılarla yoluna sağlam adımlarla devam ediyor. 2015 senesinde Romanya’da yaşanan soyutlaşmış bir hikâyeyi (siyaset) gündemine alırken arka planda yok olup giden hayatları anmak adına intikam almayı hedeflemeye çalışıyor.

Yönetmen Alexander Nanau yapımlı film izleyicileri, 2015’in Ekim’inde Bükreş’e götürmekle başlıyor. Collective, Bükreş’in ünlü gece kulüplerinden birisidir. O gece dönemin sevilen metalcore gruplarından biri olan Goodbye to Gravity konser vermektedir. Şarkıları ilgi çekici bir finalle sonlandı.

Fakat gece beklendiği gibi keyifli bitmedi. Çünkü gece kulübünde bir yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada bir izleyici gelişmeleri telefonun kamerasıyla kaydetti. Ve o gece 27 kişini ölürken 180 kişi yaralandı. (Bu ölüm ve yaralanmaların en büyük sebebinin, kulübün yangın çıkışı olmaması olarak gösterildi.)

Collective filmi yorumu

Belgesele konu olan asıl gelişmeler o geceden sonra yaşanmaya başladı. Yanıklar yüzünden hastaneye götürülen kişilerin arasından 37 kişi daha öldü. Günler geçtikçe ölümler artarken bunun sebebinin Bükreş ve diğer birkaç hastanedeki bakteriler olduğu ortaya çıktı. Bakteriler yanmış vücutlarda daha büyük etkiler yarattı ve bunlar tedavisi olmayan enfeksiyonlara sebebiyet verdi.

Devlet ve Sağlık Bakanlığı, her çeşit tedbiri aldıklarını ve yaralı kişilerin tedavilerinin en iyi şekilde yapılacağını duyurdu. Her gün yeni bir yalan haberler paylaşıldı ve insanlar sokaklara çıktı. Çünkü hastanelerde kullanılan dezenfektanlar, yapılmaması gerektiği kadar seyreltilmişti. Diğer bir tabirle, içinde alkol neredeyse hiç kalmadı ve çoğunlukla sudan oluşuyordu. Bu bilgiler gün yüzüne çıkmaya başlayınca Romen halkı, uzun yıllar konuşulacak bir eyleme başladı. Ve bu yürüyüş eylemi hükümetin devrilmesine sebebiyet verdi.

Dezenfektan gerçeğini ilk olarak gazeteci Catalin Tolontan ortaya çıkardı. Hastanelere dezenfektan sağlayan ilaç şirketini takibe aldıktan sonra ekibiyle beraber bazı test ve incelemelerde bulundu. Ve sonuçlar beklenildiği kadar, kötüydü. Dezenfektanların hiçbir işe yaramadığı, başta yangında can veren kişiler olmak üzere bütün Romen halkı bu hıyanetten zararlı çıkmış oldu.

Hükümet ve bazı birimlerin düşmesiyle geçici çözümler ortaya çıktı. Çözümlerin bir kısmı uygulanırken bazıları ise dikkate alınmadı. Ama olayların devamında başta ilaç şirketleri olmak üzere ülke içinde birçok siyasi problemlerin olduğu ortaya çıktı. En önemlisi ise insanların hayatlarıydı. Son zamanların en etkili belgesellerinde olan filmin IMDb puanı: 8,3