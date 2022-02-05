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Çok Güzel Hareketler 2 neden yayında yok?

Kanal D ekranlarının eğlendiren yapımlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2’nin bu hafta yayınlanmayacağı belirtildi. BKM Mutfak ekibi ise konuyla ilişkili henüz bir açıklama yapmadı. Detaylar haberimizde...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:56
Çok Güzel Hareketler 2 neden yayında yok?
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Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen programlardan biri olan Çok Güzel Hareketler 2’nin bu hafta yayınlanmayacağı belirtildi. BKM Mutfak ekibinden konuyla ilişkili henüz bir açıklama yapılmadı. 

Kanal D’de Pazar akşamlarının eğlenceli programlarından ÇGH 2 bir süredir Eser Yenenlerin sunumyla izleyici karşısına geliyordu. Yeni bölümün yayınlanmayacağını duyan izleyiciler ise bazı tahminlerde bulundu.

İlk tahmin korona vakalarındaki artış nedeniyle programa belli bir süre ara verilmesi oldu. İkinci tahmin ise ÇGH 2’nin reyting sıralamalarında aşağılara inmiş olması şeklindeydi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi çoğu dizi ve programı yerinde etmiş, reytinglerde üst sıralara çıkmayı başarmıştı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığından izleyiciler de gelişmeleri yakından takip ediyor. 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:56
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Anahtar Kelimeler:
çghçgh2Yılmaz ErdoğanKanal D
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