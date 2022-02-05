Çiçek Acar kimdir? Çiçek Acar hakkında bilgiler

Cennetin Gözyaşları ve Sevgili Geçmiş gibi dizilerde yer alan oyuncu Çiçek Acar'ın yaşamı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Çiçek Acar kimdir?

16 Kasım 1981 yılında İzmir’de dünyaya gelen Çiçek Acar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2006 yılında 29-30 isimli bir dizide yer alan Çiçek Acar, Cennetin Gözyaşları, 72. Koğuş gibi yapımlarda yer almıştır.

Acar, bir dönem Erkan Bektaş ile evlilik yapmış, sonrasında çift yollarını ayırmıştır. Çiçek Acar’ın 12 yaşında bir oğlu bulunmaktadır.

Çiçek Acar yer aldığı yapımlar

Sevgili Geçmiş

Ayrılık

Gece Gündüz

İspinozlar

Başka Semtin Çocukları

72.Koğuş

Dehşetin Tanıkları

Cennetin Gözyaşları