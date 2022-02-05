Ceylan karakteri EDHO dizisinden ayrılıyor mu? Geri dönecek mi?

Birkaç bölüm sonra diziye veda edeceği kesinleşmiş olan dizinin sevilen karakteri Ceylan’ın (Sanem Çelik) diziden ayrılma sebebine dair henüz net bir açıklama gelmedi.

Bena Aruz ve Bahadır Özden’in senaryosunu yazdığı Türkiye’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geldiği bu sezona dek pek çok karaktere, oyuncusuna veda etti. Yayınlanacak diğer bölümde ise diziye veda eden isim Ceylan (Sanem Çelik) olacak.

Geri dönecek mi?

Ayrılacağı haberini duyan kişiler Ceylan karakterinin diziye tekrar dönüp dönmeyeceğini merak ederek birçok araştırma yaptı. Edindiğimiz bilgilere göre Önümüzdeki bölüm ayrılacak olan Ceylan karakteri diziye geri dönüş yapmayacak.

Ceylan karakteri

Eniştesi vefat ettikten sonra ablası ile beraber sürgün edilmiştir. Ceylan’ın sürgün edilmesinin ardından ise Hızır, Meryem ile dünya evine girmiştir. 20 yıl sonra Ceylan, Hızır’ın yanına oğulları ile beraber geri döner ve hikayeye dahil olur.