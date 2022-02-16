Ceyhun Mengiroğlu kimdir? Hangi dizide rol almaktadır?

Ceyhun Mengiroğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde başarılı modelin biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Ceyhun Mengiroğlu

5 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Baba tarafı Kastamonuludur. 2011 yılında Türkiye’de podyuma çıkmıştır. Yurt dışında da birçok defile ve katalog çekimlerinde çalışmıştır. New York’ta bir ajansa bağlıdır. Üniversite eğitimini Turizm Otelcilik alanında almıştır. Kısa bir süre otel işletmeciliği yapmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Adı Mutluluk dizisiyle yaşamıştır. Ardından Paramparça dizisinde rol almıştır. 2017 senesinde Rüya isimli dizide rol almıştır. Dizide Bulut Giray karakterine hayat vermiştir.

Son günlerde Hazal Filiz Küçükköse ile aşk dedikodularına adı karışmıştır. Fakat Dilara Aksüyek ile birliktedir. Çiftin ayrıldığı ve Küçükköse’nin eşinden boşanacağı söylentileri vardır.