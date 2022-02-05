Ceyda Kasabalı kimdir? Ceyda Kasabalı görev aldığı yapımlar

Oyunculuk yapmasına karşın son dönemlerde Twitch platformu üzerinden yaptığı yayınlar ile adından söz ettiren başarılı isim Ceyda Kasabalı merak ediliyor. Pek çok kişi, Ceyda Kasabalı’nın görev aldığı dizi ve filmleri merak ederken aynı zamanda hayatını da araştırıyor.

Ceyda Kasabalı kimdir?

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ceyda Kasabalı, Kocaeli Üniversitesi Sahne Tasarım bölümünden mezun olmuştur. İlk defa Babam Sağolsun dizisinde görev alan Kasabalı gösterdiği performans ile adından söz ettirmiş ve Yılanların Öcü dizisinde Elif karakterine hayat vermiştir. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yunus Emre dizisinde Zahide karakterine hayat veren Kasabalı uzun zamandır Twitch platformunda eşi ile birlikte yayınlar yapmaktadır.