Ceren Moray kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Ceren Moray Biyografisi
Ekranların en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında dünyaya geldi. Kendisi şu an 35 yaşını geçirmektedir. İstanbul’da doğmuştur. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Şimdiye kadar Dayı, Serseri Aşıklar, Doktorlar, Nefes Nefese ve Kavak Yelleri gibi önemli dizilerde kendisine yer buldu. Babası Diyarbakır’lıyken annesi Kastamonuludur. Şu sıralar yayında olan O Hayat Benim adlı dizide Efsun karakterine hayat veriyor.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:45