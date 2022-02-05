Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları ve Karakterleri
- Hayat Van Eck (Naim Süleymanoğlu)
- Selen Öztürk (Hatice Süleymanoğlu)
- Yetkin Dikinciler (Süleyman Süleymanoğlu)
- Gürkan Uygun (Enver Türkileri)
- Renan Bilek (Rasim Arda)
- Levent Ülgen (Can Pulak)
- Bülent Alkış (Arif Nusret Say)
- Kemal Başar (Korhan Akdoğan)
- Barış Kıralıoğlu (Turgut Özal)
- Uğur Güneş (Cemal)
- İsmail Hacıoğlu (Mehmet)
- Ognyan Simeonov (Ivan Abadjiev)
- Murat Kılıç (Selim Egeli)
- Mustafa Kırantepe (Sunay)
- Bahtiyar Engin (Rahmi Gümrükçüoğlu)
- Mert Denizmen (Basri)
- Beyti Engin (Aşçı Saban Usta)
- Mehmet Esen (Doktor Yıldırım Erler)
- Bahri Uslu (Hilmi Pekünlü)
- Evren Erler (Avukat Nevzat Küçük)
- Batuhan Davudoğlu (Çocuk Naim Süleymanoğlu)
- Emir Yaman Yılmaz (Çocuk Muharrem Süleymanoğlu)
- Denizhan Çakıroğlu (Çocuk Raim Süleymanoğlu)
- Faruk Kurtbay Güven (Muharrem Süleymanoğlu)
- Bora Kırkım (Raim Süleymanoğlu)
- Elçin Atamgüç (Fatma Ana)
- Dancho Koleff (Kosta)
- Stefan Dodurov (Stefan)
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51