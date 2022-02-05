Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları ve Karakterleri

Hayat Van Eck (Naim Süleymanoğlu)

Selen Öztürk (Hatice Süleymanoğlu)

Yetkin Dikinciler (Süleyman Süleymanoğlu)

Gürkan Uygun (Enver Türkileri)

Renan Bilek (Rasim Arda)

Levent Ülgen (Can Pulak)

Bülent Alkış (Arif Nusret Say)

Kemal Başar (Korhan Akdoğan)

Barış Kıralıoğlu (Turgut Özal)

Uğur Güneş (Cemal)

İsmail Hacıoğlu (Mehmet)

Ognyan Simeonov (Ivan Abadjiev)

Murat Kılıç (Selim Egeli)

Mustafa Kırantepe (Sunay)

Bahtiyar Engin (Rahmi Gümrükçüoğlu)

Mert Denizmen (Basri)

Beyti Engin (Aşçı Saban Usta)

Mehmet Esen (Doktor Yıldırım Erler)

Bahri Uslu (Hilmi Pekünlü)

Evren Erler (Avukat Nevzat Küçük)

Batuhan Davudoğlu (Çocuk Naim Süleymanoğlu)

Emir Yaman Yılmaz (Çocuk Muharrem Süleymanoğlu)

Denizhan Çakıroğlu (Çocuk Raim Süleymanoğlu)

Faruk Kurtbay Güven (Muharrem Süleymanoğlu)

Bora Kırkım (Raim Süleymanoğlu)

Elçin Atamgüç (Fatma Ana)

Dancho Koleff (Kosta)

Stefan Dodurov (Stefan)

Geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında yayınlanandikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi son dönemlerin en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. İzleyiciler Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmininnı veni merak ediyor.