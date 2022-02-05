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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları ve karakterleri

Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi son dönemlerin en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. İzleyiciler Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oyuncularını ve karakterlerini merak ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:51
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları ve karakterleri
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Geçtiğimiz günlerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi son dönemlerin en çok merak edilen filmleri arasında yer alıyor. İzleyiciler Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin oyuncularını ve karakterlerini merak ediyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları ve Karakterleri

  • Hayat Van Eck (Naim Süleymanoğlu)
  • Selen Öztürk (Hatice Süleymanoğlu)
  • Yetkin Dikinciler (Süleyman Süleymanoğlu)
  • Gürkan Uygun (Enver Türkileri)
  • Renan Bilek (Rasim Arda)
  • Levent Ülgen (Can Pulak)
  • Bülent Alkış (Arif Nusret Say)
  • Kemal Başar (Korhan Akdoğan)
  • Barış Kıralıoğlu (Turgut Özal)
  • Uğur Güneş (Cemal)
  • İsmail Hacıoğlu (Mehmet)
  • Ognyan Simeonov (Ivan Abadjiev)
  • Murat Kılıç (Selim Egeli)
  • Mustafa Kırantepe (Sunay)
  • Bahtiyar Engin (Rahmi Gümrükçüoğlu)
  • Mert Denizmen (Basri)
  • Beyti Engin (Aşçı Saban Usta)
  • Mehmet Esen (Doktor Yıldırım Erler)
  • Bahri Uslu (Hilmi Pekünlü)
  • Evren Erler (Avukat Nevzat Küçük)
  • Batuhan Davudoğlu (Çocuk Naim Süleymanoğlu)
  • Emir Yaman Yılmaz (Çocuk Muharrem Süleymanoğlu)
  • Denizhan Çakıroğlu (Çocuk Raim Süleymanoğlu)
  • Faruk Kurtbay Güven (Muharrem Süleymanoğlu)
  • Bora Kırkım (Raim Süleymanoğlu)
  • Elçin Atamgüç (Fatma Ana)
  • Dancho Koleff (Kosta)
  • Stefan Dodurov (Stefan)


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Cep Herkülü: Naim SüleymanoğluOyuncularıKarakterleri
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