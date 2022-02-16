Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler

Oyuncu ve model olan Cenk Ertan'nın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.
Cenk Ertan kimdir?
1970 yılında Almanya’da doğan Cenk Ertan model ve oyuncudur. İlk kez Alacakaranlık dizisinde yer alan Cenk Ertan pek çok klip ve dizi filmde yer almıştır. Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınan Cenk Ertan ayrıca pek çok şarkının klibinde yer alan Cenk Ertan Ajda Pekkan, İzel ve Demet Sağıroğlu gibi isimlerin şarkı kliplerinde yer almıştır.
Cenk Ertan rol aldığı yapımlar
Kurtlar Vadisi
Alacakaranlık
Çemberin Dışında
Bordo Bereliler Suriye
Hep Yek 2
Aşk ve Ceza
Yürek Çığlığı
Şehrin Melekleri
Sil Baştan
Umutsuz Ev Kadınları
Ver Kaç
Re
Rüyalarda Buluşuruz
Son Güncelleme: 16.02.2022 04:26