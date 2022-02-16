Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler

Oyuncu ve model olan Cenk Ertan'nın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Cenk Ertan kimdir?

1970 yılında Almanya’da doğan Cenk Ertan model ve oyuncudur. İlk kez Alacakaranlık dizisinde yer alan Cenk Ertan pek çok klip ve dizi filmde yer almıştır. Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınan Cenk Ertan ayrıca pek çok şarkının klibinde yer alan Cenk Ertan Ajda Pekkan, İzel ve Demet Sağıroğlu gibi isimlerin şarkı kliplerinde yer almıştır.

Cenk Ertan rol aldığı yapımlar

Kurtlar Vadisi

Alacakaranlık

Çemberin Dışında

Bordo Bereliler Suriye

Hep Yek 2

Aşk ve Ceza

Kayseri Aslanı Çin İşi

Yürek Çığlığı

Şehrin Melekleri

Sil Baştan

Umutsuz Ev Kadınları

Ver Kaç

Re

Rüyalarda Buluşuruz