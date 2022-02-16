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Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler

1970 yılında Almanya'da dünyaya gelen Cenk Ertan Kurtlar Vadisi, Umutsuz Ev Kadınları, Hep Yek 2, Re, Alacakaranlık, Çemberin Dışında gibi pek çok yapımda yer almıştır.

16 Şubat 2022 Çarşamba 04:26
Cenk Ertan kimdir? Cenk Ertan hakkında bilgiler
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Oyuncu ve model olan Cenk  Ertan'nın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Cenk Ertan kimdir?

1970 yılında Almanya’da doğan Cenk  Ertan  model ve oyuncudur. İlk kez Alacakaranlık dizisinde yer alan Cenk  Ertan  pek çok klip ve dizi filmde yer almıştır. Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınan Cenk  Ertan  ayrıca pek çok şarkının klibinde yer alan Cenk Ertan  Ajda Pekkan, İzel ve Demet Sağıroğlu gibi isimlerin şarkı kliplerinde yer almıştır.

Cenk Ertan rol aldığı yapımlar

Kurtlar Vadisi

Alacakaranlık

Çemberin Dışında

Bordo Bereliler Suriye

Hep Yek 2

Aşk ve Ceza

Kayseri Aslanı Çin İşi

Yürek Çığlığı

Şehrin Melekleri

Sil Baştan

Umutsuz Ev Kadınları

Ver Kaç

Re

Rüyalarda Buluşuruz

 



Son Güncelleme: 16.02.2022 04:26
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Anahtar Kelimeler:
CenkErtan
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