Cengiz Tangör kimdir? Aslen nerelidir? Cengiz Tangör kaç yaşında?

Baba Candır dizisinde de rol alan Cengiz Tangör kimdir? Aslen nerelidir? Soruları merak ediliyor.

Cengiz Tangör kimdir? Hangi dizide oynamıştır? Kaç yaşındadır?

Cengiz Tangör, 26 Ağustos 1973 yılında Edremit’te doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Sunuculuk, seslendirme, tiyatro, dizi ve sinema alanlarında birçok çalışmada varolmuştur. Cengiz Tangör TRT 1 ekranında yayınlanmış olan Baba Candır dizisinde rol almıştır ve dizide Adnan karakterini canlandırmıştır.