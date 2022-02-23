Cemre Melis Çınar kimdir? Oyuncu Cemre Melis Çınar hakkında bilgiler

13 Mayıs 1994 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merakını ile bilinirken Çınar, öğretim hayatına Mersin Toros Koleji’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Televizyon Bölümü’nde eğitim gördü. Uzun süre dans dersleri alan oyuncu aynı zamanda Mask-kara tiyatrosunda görev aldı. Kick Box sporcunu olan Çınar, 2015 senesinden bu yana aktif olarak oyunculuk ile uğraşmaktadır. Cemre Melis Çınar aynı zamanda yardımcı yönetmenlik, dublaj ve sahne tasarımı ile ilgileniyor. Metin yazarlığı gibi önemli görevlerde yer alan oyuncu, şu an kanal 7 ekranlarında Elif dizisinde Arzu karakterine can veriyor. Henüz evli olmayan oyuncu, evlilik için sadece çocuk için istediğini belirtiyor.



