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Cemre Melis Çınar kimdir? Oyuncu Cemre Melis Çınar hakkında bilgiler

Birçok dizi severler başarılı oyuncunun kim olduğunu merak etmeye devam ederken sizler için Cemre Melis Çınar’ın kim olduğu hakkında araştırmalara koyulduk. İşte Cemre Melis Çınar hakkında merak edilenler haberimizde

23 Şubat 2022 Çarşamba 22:23
Cemre Melis Çınar kimdir? Oyuncu Cemre Melis Çınar hakkında bilgiler
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13 Mayıs 1994 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merakını ile bilinirken Çınar, öğretim hayatına Mersin Toros Koleji’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Televizyon Bölümü’nde eğitim gördü. Uzun süre dans dersleri alan oyuncu aynı zamanda Mask-kara tiyatrosunda görev aldı. Kick Box sporcunu olan Çınar, 2015 senesinden bu yana aktif olarak oyunculuk ile uğraşmaktadır. Cemre Melis Çınar aynı zamanda yardımcı yönetmenlik, dublaj ve sahne tasarımı ile ilgileniyor.  Metin yazarlığı gibi önemli görevlerde yer alan oyuncu, şu an kanal 7 ekranlarında Elif dizisinde Arzu karakterine can veriyor.  Henüz evli olmayan oyuncu, evlilik için sadece çocuk için istediğini belirtiyor.




Son Güncelleme: 23.02.2022 22:23
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Cemre Melis çınarOyuncu
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