Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşındadır? Cemre Baysel hangi projelerde yer aldı?

BKM yapım tarafından Star TV ekranlarında yayınlanan 12. bölümünde final yapan Sol Yanım dizisinin güzel oyuncusu Biricik'in hangi oyuncu tarafından canlandırıldığı izleyicilerin merak ettiği konular arasında yerini aldı. İzleyicilerin arama motorlarında arattığı Biricik karakterine hayat veren Cemre Baysel hakkında merak edilen soruların cevapları...

Cemre Baysel kimdir?

1999 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açan Cemre Baysel, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Resim Bölüm'ünde devam ettirmektedir. Güzel oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi ise 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde rol almasıyla başlamıştır. Yeşil Deniz dizisinin ardından ekranlarda İsimsizler dizisinde yer almıştır. Son dönemde ise TRT ekranlarında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinde Firuze karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu en son rol aldığı dizi ise Star TV ekranlarında 12 bölüm yer alan Sol Yanım dizisinde Biricik karakterini canlandırmıştır.