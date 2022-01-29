Çember Oyunu Bozuyorum film konusu nedir ? Oyuncu kadrosu ve değerlendirmesi

Çember: Oyunu Bozuyorum filmi konusu nedir? Çember: Oyunu Bozuyorum filmi oyuncu kadrosundaki isimler kimlerdir? Çember: Oyunu Bozuyorum filmi değerlendirmesi ve yorumları nasıl? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Son zamanlarda Türk Yapımı film ve dizilerde iyi bir konumda bulunuyoruz. Öyle ki farklı içeriklere sahip,daha önce hiç karşılaşmadığımız veya gereksiz dramalardan sıyrılmış; tam anlamıyla yeni hikayeler barındıran bir konumdayız(!) Şaka bir tarafa; Türk dizilerindeki anlamsız bir şekilde hakim olan dramata ve kaotitk ilerleyişin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Öte yandan bu filmlerden farklı bir pozisyonda bulunan Netflix'te yer alan Çember filmini ele aldık.

Aslen bir dizi olan ancak -anladığım kadarıyla- bölüm uzunlukları film süresi kadar uzun olduğu için; film olarak lanse edilen bir içerik Çember. Geçtiğimiz senelerde yerel TV kanallarında yayınlanmış ve bir hayli olumlu yorumlar almıştı. Diğer ayrıntılar şöyle:

Yayınlanmasının üstünden uzun zaman geçmesine rağmen; geçtiğimiz günlerde Oyunu Bozuyorum adlı ilk bölümüyle Netflix’te paylaşıldı. Ve yapım listelere girmeyi başardı. Polisiye-suç-dram temalarıyla karşımıza çıkan film, Türkiye’de uzun süredir tanık olmadığımız katil-polis kovalama hikayelerinden birini sundu.

Çember Oyunu Bozuyorum konusu

Başrollerinde Barış Bağcı, Serhat Kılıç ve Pelin Akil gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin ilk bölümünde karşımıza pek çok soru işareti içeren bir cinayet davası çıktı. Sedef Avcı’nın konuk olduğu olay örgüsünde Avcı’nın ön planda bulunduğu karmaşık bir dava vardı. Başkomiser Barış, Komiser Adem ve Başkomiser yardımcısı Ayşe’nin eğlenceli bir şekilde bir araya gelmesiyle dava bütün hızıyla araştırılmaya başlanırken akılda bazı kritik detaylar kaldı.

Amerikan içeriklerindeki müzikler gibi hikâyeye giriş yapan dizi, Barış Bağcı ve Serhat Kılıç’ın üstün performansları ile sürükleyiciliğini zirveye taşıdı. Dizideki saçma komedi sahneleri akışı tamamlamasa da genel olarak gizem-polisiye temalı içeriklerden farklı değildi. Sonuç olarak izlemesi keyif veren 90 dakikalık bir maraton yapım bizlerle buluşmuş oldu.

Çember: Oyunu Bozuyorum, izleyebileceğiniz en iyi dizilerden biri olmayabilir. Fakat son dönemlerdeki vasat dizi topluluklarıyla ele alındığında diğerleri ile kıyaslanamayacak kadar etkileyici bir içerik sunuyor. Gizem-gerilimin her noktasının işlenmesine karşılık eldeki tüm unsurlar yer alıyor. Müzikleri, dolambaçlı hikayesi ve üstün oyuncu performanslarıyal izlemeye değer bir ortam sunar. Bence bir göz atın...

IMDb: 7,7

Çember film oyuncuları ve karakterleri

Barış Bağcı – Barış

Pelin Akil – Ayşe

Serhat Mustafa Kiliç – Adem

Anıl Altan – Volkan

Olgun Toker – Cumali Apaydın

Yönetmen: Abdullah Oğuz

https://youtu.be/2mJ8XN6L6vw