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Cem Korkmaz kimdir, nerede doğmuştur? Cem Korkmaz neden intihar etti?

Cem Korkmaz kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Evli mi? Kaç yaşındadır? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Cem Korkmaz’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

22 Şubat 2022 Salı 16:00
Cem Korkmaz kimdir, nerede doğmuştur? Cem Korkmaz neden intihar etti?
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Cem Korkmaz kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Cem Korkmaz’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Cem Korkmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Cem Korkmaz’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Cem Korkmaz aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1987 yılında Bursa’da doğmuştur. Ünlü bir Youtuber, bunun yanı sıra sunucu ve oyuncu kimliğiyle bilinmektedir. Baba tarafından aslen Gazianteplidir.

Eğitim hayatı

İlköğretim ve Ortaokulu doğduğu Bursa’da bitirmiştir. Sonrasında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda eğitim görmüştür.

İş yaşamı, kariyeri

Youtube video hesabı Oha diyorum ve yapyap kanallarında sunuculuk yapmıştır. Ayrıca Cem Yılmaz ile beraber Arog filminde, Bekle Beni Yarın, Recep İvedik 4, Diğer Yarım, Bizim Ev gibi birçok yapımda yer almıştır. Düşsefer, Ziggurat Ya Da Piçler, Clown Sketch adlı tiyatrolarda yer almış, TTNet Vitamin reklamında da bulunmuştur.

Cem Korkmaz özel yaşamı

Hayatını İstanbul Mecidiyeköy’de devam ettirmiştir. Kedilere olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü isim, evinin içerisinde 10 tane kediye bakmıştır. Babası usta oyuncu Muhittin Korkmaz’dır. Babası da yine bir Cem Yılmaz’ın filmi olan G.O.R.A filminde bulunmuştur. Babası filmde “bir cisim yaklaşıyor efendim” repliğiyle uzun süreler akıllarda kalmıştır.

Cem Korkmaz, 1 Kasım 2017 tarihinde intihar etmiştir. Anahtar ile daireye giren bir arkadaşı aracılığı ile kalorifer borusuna ip ile asılı bir şekilde bulundu. Hakkındaysa neden öldü sorusuyla birçok soru işareti bıraktı. Genelde sosyal medyayla ilgili çıkan haberleri çok kafasına taktığı ve bundan dolayı üzüldüğünü dile getiren yakınları, bunun intihar nedeni olmadığını ifade etmiştir.

 

 



Son Güncelleme: 22.02.2022 16:00
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