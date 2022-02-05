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Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Cem Gelinoğlu, birçok kişinin merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Cem Gelinoğlu hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:45
Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli?
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Ünlü oyuncu Cem Gelinoğlu, rol aldığı filmlerdeki başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor.

Cem Gelinoğlu kimdir?

20 Temmuz 1983 tarihinde Düzce’de dünyaya gelen Cem gelinoğlu, ortaokul ve lise eğitimini Düzce’de tamamlamıştır. Sosyal medya platformları Vine ve Instagram’da çektiği videolar sayesinde kısa süre içinde tanınan Cem Gelinoğlu, daha sonrasında 215 senesinde Ali Kundilli filminin senaryosunu yazıp oynamıştır. Büyük ilgi gören filmin devamı olarak 2016 senesinde Ali Kundilli2 filmini senaryosunu yazıp oynamıştır.

2016 senesinde Yok Artık 2 filminde rol alan Gelinoğlu, 2017 senesinde Şansımı Seveyim adlı filminde oynadı. 2019 senesinde yine senaryosunu yazıp oynadığı Aykut Enişte filmiyle büyük beğeni topladı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:45
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