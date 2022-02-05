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Cem Belevi kimdir? Cem Belevi albümleri ve görev aldığı yapımlar

Son dönemlerin yükselen şarkıcı ve oyuncularından birisi olan Cem Belevi merak ediliyor. Pek çok kişi, Cem Belevi kimdir? sorusunu araştırırken ayrıca ünlü ismin albümlerini ve görev aldığı yapımları da araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:56
Cem Belevi kimdir? Cem Belevi albümleri ve görev aldığı yapımlar
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Son dönemlerin yükselen şarkıcılarından birisi olan Cem Belevi merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Cem Belevi’nin kim olduğunu araştırırken aynı zamanda albümleri ve en sevilen şarkılarını da araştırıyor.

Cem Belevi kimdir?

Cem Belevi 1987 yılında İzmir’de doğmuştur. İngiltere’de dil eğitimi alan Belevi ilk albümünü 2013 yılında Bilmezmisin adıyla çıkarmıştır.

Albümde bulunan tüm parçaların söz yazarlığını yapan Belevi özellikle Günaydın Sevgilim şarkısı ile beğenilmiştir.

Brunel Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan Cem Belevi, 2015 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan İnadına Aşk adlı dizide görev almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:56
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