Celal Tak kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?

Celal Tak 7 Haziran 1965 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamlamıştır.

Celal Tak, sinema, dizi ve tiyatroya dair pek çok yapımda görev almıştır. Bir süre Bursa Devlet Tiyatrosu’nda yer almıştır. BKM kadrosunda tiyatro ve TV projeleri sorumlu genel koordinatör ve yönetmen olarak çalışmaktadır. Show TV’de yayınlanan Tutar mı Tutar adlı dizide rol almıştır. Dizide Celal karakterine hayat vermiştir.

Yer aldığı bazı yapımlar

Otogargara

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

Bana Bir Şeyhler Oluyor

Bir Demet Tiyatro

Organize İşler

Vizontele Tuuba

Güneş Yanıkları