İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Celal Tak kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?

Pek çok yapımda rol alan ve aynı zamanda yönetmenlik, seslendirme sanatçılığı gibi görevlerde de bulunan başarılı oyuncu Celal Tak kimdir? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:08
Celal Tak kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Takip Et:

Celal Tak 7 Haziran 1965 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamlamıştır.

Celal Tak, sinema, dizi ve tiyatroya dair pek çok yapımda görev almıştır. Bir süre Bursa Devlet Tiyatrosu’nda yer almıştır. BKM kadrosunda tiyatro ve TV projeleri sorumlu genel koordinatör ve yönetmen olarak çalışmaktadır. Show TV’de yayınlanan Tutar mı Tutar adlı dizide rol almıştır. Dizide Celal karakterine hayat vermiştir.

 

Yer aldığı bazı yapımlar

Otogargara

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

Bana Bir Şeyhler Oluyor

Bir Demet Tiyatro 

Organize İşler 

Vizontele Tuuba 

Güneş Yanıkları



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Celal TakShow TvBKM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?
TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?
Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi
Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi
Pelin Akil kimdir? Nerelidir? Hangi yapımlarda yer aldı?
Pelin Akil kimdir? Nerelidir? Hangi yapımlarda yer aldı?
Oyuncu Neslihan Yeldan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Oyuncu Neslihan Yeldan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşındadır? Büşra Ayaydın hangi projelerde yer aldı?
Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşındadır? Büşra Ayaydın hangi projelerde yer aldı?
Teşkilat'a ajan olarak giren Pascal kim?
Teşkilat'a ajan olarak giren Pascal kim?

Popüler Haberler

TÜBİTAK ödülü alan Özlem Savaş kimdir? Nerelidir? Özlem Savaş nerede oturuyor?
Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi
Pelin Akil kimdir? Nerelidir? Hangi yapımlarda yer aldı?
Oyuncu Neslihan Yeldan kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşındadır? Büşra Ayaydın hangi projelerde yer aldı?
Teşkilat'a ajan olarak giren Pascal kim?
Oyuncu Kartal Balaban kimdir? Kısa biyografi
Celal Tak kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir?
Oyuncu Ferhat Baynal kimdir?
Oyuncu Savaş Alp Başar kimdir? Kısa biyografisi
Görülmüştür filminin konusu nedir?
Aşkın Tarifi dizisindeki Gülendam kimdir?
İnternet Üzerinden T.C kimlik numarası ile hastane tahlil sonuçları öğrenme - T.C ile patoloji sonucu öğrenme
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
Fizyoterapist kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan Fizyoterapist maaşları
Oyuncu Ezgi Esma Kürklü kimdir? Eğitim hayatı, yer aldığı diziler ve daha fazlası
İhtiyaç sahiplerine 977 TL muhtaç aylığı verilecek
Ahmet Talay kimdir? Kaç Yaşındadır? Ahmet Talay hangi projelerde yer almıştır?
Oruç kelimesinin anlamı nedir? Arapça'da neyi ifade eder?
Ferdi Sancar kimdir?
Edip Zeydan kimdir? Nerelidir? Edip Zeydan nerede oturuyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.