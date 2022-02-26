Cantuğ Turay kimdir? Cantuğ Turay kaç yaşında, nereli?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Cantuğ Turay, izleyicilerin beğenisini toplaya devam ediyor.

Cantuğ Turay kimdir?

14 Mayıs 1984 tarihinde Ankara’da doğan Cantuğ Turay, üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT’de çalışmaya başlayan Turay, pek çok filmin seslendirmesini ve programın sunuculuğunu yaptı.

Yedi sezon boyunca yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinde Melih karakteriyle tanınan Turay, birçok dizi ve filmde yer almıştır. Turay, oyunculuğun dışında yapımcılık ve yönetmenlikte yapmaktadır. Cantuğ Turay, kendisi gibi oyuncu olan Begüm Topçu Turay ile evlidir. Çiftin bu evlilikten bir kızları vardır.

Cantuğ Turay rol aldığı diziler

Acemi Anneler (Tarık, TV Dizisi 2020)

Savaşçı (TV Dizisi 2019)

Sevdim Seni Bir Kere (Konuk Oyuncu, TV Dizisi 2019)

Deniz Yıldızı (TV Dizisi Melih Şahin, 2009-2015)

Bizim Evin Halleri (Rüzgar Aslan, TV Dizisi 2008)

Beşinci Boyut (Mehmet, TV Dizisi 2005)

Bizim Evin Halleri (Rüzgar Aslan, TV Dizisi 2000)