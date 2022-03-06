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Cansu Kurgun kimdir, kaç yaşındadır? Cansu Kurgun'un rol aldığı yapımlar

Son olarak Bir Mucize Olsun adlı dizide rol alan Cansu Kurgun kimdir, kaç yaşındadır okurlarımız için araştırdık. Cansu Kurgun'un rol aldığı yapımlar ve biyografisine dair detayları içeriğimizde derledik.

06 Mart 2022 Pazar 14:10
Cansu Kurgun kimdir, kaç yaşındadır? Cansu Kurgun'un rol aldığı yapımlar
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2010 yılında oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapan ancak son yıllarda ekranlarda pek göremediğimiz güzel oyuncu Cansu Kurgun’un biyografisine dair detayları araştırdık.

Cansu Kurgun kimdir?

Cansu Kurgun, 1990 yılında Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayan genç oyuncu hem dizilerde hem de sinemalarda oynamıştır. 2010 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Kurgun, dönemin popüler dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki’de oynamıştır. Daha sonra Cin Carpması adlı filmde rol almış ve bu filmdeki makyajıyla oldukça dikkat çekmiştir.

Son yıllarda oyunculuğa bir süre ara veren güzel oyuncu, aktif olarak sosyal medya kullanmaktadır.

Cansu Kurgun’un rol aldığı dizi ve filmler

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010)

Muhteşem Yüzyıl (2011)

İnsan Aldandı (2011)

İki Dünya Arasında (2012)

Cin Çarpması (2013)

Nizama Adanmış Ruhlar (2014)

Kalp Hırsızı (2014)

Yeter(2016)

Bir Mucize Olsun (2018)



Son Güncelleme: 06.03.2022 14:10
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Cansu KurgunBir Mucize OlsunÖyle Bir Geçer Zaman Ki
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