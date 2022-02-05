Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı görev aldığı dizi ve filmler

Televizyonların sevilen isimlerinden birisi olan Cansu Fırıncı merak ediliyor. Son yıllarda çok sayıda dizi ve filmde görev alan Fırıncı’nın hayatı merak edilirken aynı zamanda görev aldığı yapımlar da araştırılıyor.

Cansu Fırıncı kimdir?

1982 yılında dünyaya gelen Cansu Fırıncı özellikle Kanal D’nin geçmiş yıllarda ki sevilen dizisi Urfalıyam Ezelden’de ki Recep karakteri ile adından söz ettirmiştir.

Cansu Fırındı görev aldığı filmler

Cansu Fırıncı görev aldığı diziler

Artık Yeter, Ulak, Çoğunluk, Devrimden Sonra, Red, Üç Harfliler 2, Can Tertip

Akasya Durağı, Alev Alev, Aşk Bir Hayal, Arka Sokaklar, Canım Ailem, Cesaretin Var mı Aşka?, Çalıkuşu, Dila Hanım, Ezel, Herşeye Rağmen, Hesaplaşma, Galip Derviş, Keşanlı Ali Destanı, Kırmızı Işık, Küçük Ağa, Küçük Hanımefendi, Kolej Günlüğü, Sakarya Fırat, Şeref Meselesi Tek Başımıza, Uçurum, Urfalıyam Ezelden projelerinde görev almıştır.