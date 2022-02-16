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Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Cansın Özyosun, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Cansın Özyosun kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 01:24
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Cansın Özyosun, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Cansın Özyosun, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Cansın Özyosun kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Cansın Özyosun Biyografisi

İlk iş deneyimini Bebek S Restaurant’ta çalışmaya başladı. Sonrasında Betül Mardin’in yanında başladı. Burada 3 sene müdür yardımcısı olarak çalıştı. MMC TV istek hattında da kendine yer buldu. Burada sunuculuk yaptı ve oyunculuk kariyerine burada başladı.

İlk kez 1999 yılında Bücür Cadı isimli dizide oyunculuk deneyimi yaşadı. Sonrasında daha iyi bir oyuncu olmak adına dersler aldı. Sonrasında birçok dizide başarıyla boy gösterdi. Kendisi 1976 yılında İzmir’de dünyaya geldi.

Cansın Özyosun Rol Aldığı Yapımlar

  • Küçük Ağa
  • Kılıç Günü
  • Melekler Korusun
  • Genco
  • Daha Neler
  • Gümüş
  • Kapıları Açmak
  • Kadın Her Zaman Haklıdır
  • Çocuklar Duymasın
  • En son Babalar Duyar
  • Bücür Cadı


Son Güncelleme: 16.02.2022 01:24
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Anahtar Kelimeler:
Cansın ÖzyosunBücür Cadı
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