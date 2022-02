Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Canan Ergüder gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Canan Ergüder, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Canan Ergüder kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Canan Ergüder Biyografisi

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 tarihinde dünyaya geldi. Şu an 43 yaşındadır ve Boşnak kökenlidir. Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Franklin and Marshall College’da sosyoloji ve tiyatro bölümlerini bitirdi. Sonrasında Amerika’da New York Actors Studio Drama School’da oyunculuk alanında yüksek lisans yaptı.

Daha önce Behzat Ç. ve Binbir Gece’de Eda, Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi. Kendisi İstanbul’da doğdu.