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Camtavanlar Leyla ( Bensu Soral ) kimdir?

Bensu Soral, bu zamana kadar birden fazla dizi ve film çalışmasında yer almıştır. Show Tv'nin yaz aylarında başlayacak olan Camtavanlar dizisinde başrol oynayacak. Seyirciler Bensu Soral'ın kim olduğunu merak etmektedir. Bensu Soral kimdir? İşte güzel oyuncu ile ilgili merak edilenler.

03 Mart 2022 Perşembe 22:08
Camtavanlar Leyla ( Bensu Soral ) kimdir?
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Show Tv’nin yeni yaz dizisinin kadın başrolü belli oldu. Camtavanlar dizisini OJO Pictures yapacak. Dizinin yönetmenliğini ise Fehmi  Öztürk üstlenecek. Dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi yazacak. Dizinin başrolünde Kubilay Aka ve Bensu Soral yer almaktadır.

Cem karakteri ile Leyla karakteri rekabet içerisinde aşk hayatı yaşayacaklar. Rekabetten dolayı kavgalı bir hayat yaşayacaklar. En güzel aşklar kavgayla başlar felsefesi ile dizi ilerleyecek.

Bensu Soral

Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okumaktadır. Ablası Hande Soral’ın tavsiyesi üzerine oyunculuğa başlamıştır. Yol Ayrımı dizisiyle kariyerine başlamıştır.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisinde Melek karakteriyle büyük beğeni toplamıştır.  Güzel oyuncu 2018 senesinde iş adamı olan Hakan Baş ile evlenmiştir.



Son Güncelleme: 03.03.2022 22:08
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Bensu SoralCamtavanlarCamtavanlar Leyla
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