Camtavanlar Leyla ( Bensu Soral ) kimdir?

Show Tv’nin yeni yaz dizisinin kadın başrolü belli oldu. Camtavanlar dizisini OJO Pictures yapacak. Dizinin yönetmenliğini ise Fehmi Öztürk üstlenecek. Dizinin senaryosunu ise Meriç Acemi yazacak. Dizinin başrolünde Kubilay Aka ve Bensu Soral yer almaktadır.

Cem karakteri ile Leyla karakteri rekabet içerisinde aşk hayatı yaşayacaklar. Rekabetten dolayı kavgalı bir hayat yaşayacaklar. En güzel aşklar kavgayla başlar felsefesi ile dizi ilerleyecek.

Bensu Soral

Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okumaktadır. Ablası Hande Soral’ın tavsiyesi üzerine oyunculuğa başlamıştır. Yol Ayrımı dizisiyle kariyerine başlamıştır.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırmıştır. İçerde dizisinde Melek karakteriyle büyük beğeni toplamıştır. Güzel oyuncu 2018 senesinde iş adamı olan Hakan Baş ile evlenmiştir.