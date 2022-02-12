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Camdaki Kız Tako kim? Hamza Yazıcı kim, kaç yaşında?

Yayın hayatına hızlı bir giriş yapan Camdaki Kız dizisinin Tako karakteri seyirci tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Camdaki Kız Tako kim? Hamza Yazıcı kim, kaç yaşında?

12 Şubat 2022 Cumartesi 05:23
Camdaki Kız Tako kim? Hamza Yazıcı kim, kaç yaşında?
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Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız’da Tako karakteri, Koroğlu Konağı’nın en önemli isimlerinden bir tanesi. Rafet Koroğlu’nun en sadık çalışanı olan Tako, hayatında her zaman güçlü olanın yanında yer almayı seçiyor. Tako, bu hayatta güçlü olanın yanında olursan sen de güçlü olursun inancı ile Rafet Bey ne derse onu yapıyor.

Giyimine özen gösteren Tako, mutfakta her şeyin gramı gramına uygun olarak hazırlanmasına dikkat eder. Döndü bunun nedenini bir türlü anlayamasa da Tako’nun verdiği emirlere uyar.

Hamza Yazıcı kim?

Şubat 1992 doğumlu olan Hamza Yazıcı, BKM Mutfak isimli program ile adını duyurmuştur. Hatay doğumlu olan Yazıcı 1.28 cm boyundadır. Oyuncu şimdilerde ise Camdaki Kız isimli dizi ile ekranlara gelmektedir.

Hamza Yazıcı’nın yer aldığı dizi, film ve TV programları

  • Piyasadan Büyük Alacağımız Var – 2014
  • Polis Akademisi Alaturka – 2014
  • Görevimiz Komedi – 2016
  • Kolonya Cumhuriyeti (Uzaylı Yasin) – 2017
  • Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Muko) – 2019
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 – 2019
  • Güldür Güldür Show – 2019 / 2020
  • Camdaki Kız (Tako) – 2021


Son Güncelleme: 12.02.2022 05:23
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CamdakiKızTakoHamzaYazıcıKimKaçYaşında
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